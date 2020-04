***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Kristal Kule Binası No:215 Kat:6 34394 Şişli / İstanbulİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksEsentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Kristal Kule Binası No:215 Kat:6 34394 Şişli / İstanbul 0212 336 71 71 0212 282 22 54Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviErsin EMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi QNB Finansbank A.Ş. Teftiş Kurulu BaşkanıZeynep AYDIN DEMİRKIRAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi QNB Finansbank A.Ş. Risk Yönetimi BaşkanıCEYHUN EGEMEN ERDEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı QNB Finans Portföy A.Ş. Genel MüdürüERKİN AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı QNB Finansbank A.Ş. Genel Müdür YardımcısıDERYA DÜNER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi QNB Finansbank A.Ş. Genel Müdür YardımcısıPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıZiya ÇAKMAK Portföy Yönetimi Grup Yöneticisi Portföy YönetimiBahar TARMAN Kıdemli Portföy Yöneticisi Portföy YönetimiSafa KIZIL Portföy Yöneticisi Portföy YönetimiHayri BATUR Portföy Yöneticisi Portföy YönetimiSinan EDE Portföy Yöneticisi Portföy YönetimiBilge YÜKSEL Araştırma ve Yatırım Danışmanlığı Grup Yöneticisi AraştırmaBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiIBTECH Uluslararası Bilişim ve İletişim Teknolojileri Araştırma Geliştirme, Danışmanlık, Destek San. ve Tic. A.Ş. Temel bankacılık, kredi kartları ve internet bankacılığına ilişkin yazılım tasarım ve geliştirme 15000000 2000 TRY 0,01QNB Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. Faktoring faaliyetleri 65000000 6,50 TRY 0,00Hemenal Finansman A.Ş. Tüketici finansman faaliyetleri 70000000 1 TRY 0,00KASSA Mobil Bilgi Teknolojileri A.Ş. Mobil bilgi teknolojileri 555556 55556 TRY 10,00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840820BIST