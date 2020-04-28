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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.04.2020 16:18
GÜNCEL HABERLER



***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Kristal Kule Binası No:215 Kat:6 34394 Şişli / İstanbul

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Kristal Kule Binası No:215 Kat:6 34394 Şişli / İstanbul 0212 336 71 71 0212 282 22 54

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Ersin EMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi QNB Finansbank A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanı
Zeynep AYDIN DEMİRKIRAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi QNB Finansbank A.Ş. Risk Yönetimi Başkanı
CEYHUN EGEMEN ERDEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı QNB Finans Portföy A.Ş. Genel Müdürü
ERKİN AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı QNB Finansbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
DERYA DÜNER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi QNB Finansbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Ziya ÇAKMAK Portföy Yönetimi Grup Yöneticisi Portföy Yönetimi
Bahar TARMAN Kıdemli Portföy Yöneticisi Portföy Yönetimi
Safa KIZIL Portföy Yöneticisi Portföy Yönetimi
Hayri BATUR Portföy Yöneticisi Portföy Yönetimi
Sinan EDE Portföy Yöneticisi Portföy Yönetimi
Bilge YÜKSEL Araştırma ve Yatırım Danışmanlığı Grup Yöneticisi Araştırma

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
IBTECH Uluslararası Bilişim ve İletişim Teknolojileri Araştırma Geliştirme, Danışmanlık, Destek San. ve Tic. A.Ş. Temel bankacılık, kredi kartları ve internet bankacılığına ilişkin yazılım tasarım ve geliştirme 15000000 2000 TRY 0,01
QNB Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. Faktoring faaliyetleri 65000000 6,50 TRY 0,00
Hemenal Finansman A.Ş. Tüketici finansman faaliyetleri 70000000 1 TRY 0,00
KASSA Mobil Bilgi Teknolojileri A.Ş. Mobil bilgi teknolojileri 555556 55556 TRY 10,00




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840820


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PAPIL 13,20 46.783.481 % 10,00  
SONME 5,94 2.502.528 % 10,00  
BANVT 26,62 81.017.172 % 10,00  
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Sterlin 8,6959 8,7395 % 0,44  
Frank 7,1645 7,2077 % 0,44  
Riyal 1,8558 1,8651 % 0,20  
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Altın Gr. 385 385 -0,16  
Cumhuriyet 2.466 2.524 -1,60  
Tam 2.531 2.585 -1,70  
Yarım 1.233 1.264 -0,80  
Çeyrek 618 632 -0,40  
Gümüş.Ons 15,11 15,16 -0,06  
Gümüş Gr. 3,40 3,42 -0,00  
B. Petrol 23,52 23,52 0,45  
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