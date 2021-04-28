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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.04.2021 15:20



***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 100.000.000

Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Ziya ÇAKMAK Portföy Yönetimi Grup Yöneticisi Portföy Yönetimi
Bahar TARMAN Kıdemli Portföy Yöneticisi Portföy Yönetimi
Safa KIZIL Portföy Yöneticisi Portföy Yönetimi
Sinan EDE Portföy Yöneticisi Portföy Yönetimi
Bilge YÜKSEL Araştırma ve Yatırım Danışmanlığı Grup Yöneticisi Araştırma




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931701


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler16:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 19,03 222.975 % 10,00  
UZERB 45,64 382.098 % 9,98  
AYCES 65,05 3.726.016 % 9,97  
INTEM 42,14 3.774.157 % 9,97  
MERIT 224,00 1.221.920 % 9,97  
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16:35 Alış Satış %  
Dolar 8,2065 8,2095 % 0,05  
Euro 9,9076 9,9130 % -0,20  
Sterlin 11,3384 11,3953 % -0,42  
Frank 8,9118 8,9654 % -0,44  
Riyal 2,1778 2,1887 % -0,24  
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16:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.770 1.770 -6,96  
Altın Gr. 466 466 -2,61  
Cumhuriyet 3.067 3.114 -38,00  
Tam 3.051 3.130 -39,84  
Yarım 1.475 1.514 -19,27  
Çeyrek 740 757 -9,63  
Gümüş.Ons 25,86 25,88 -0,39  
Gümüş Gr. 6,84 6,85 -0,09  
B. Petrol 66,62 66,62 0,75  
Seans Raporu 16:35
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