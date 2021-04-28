***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.04.2021 15:20
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 100.000.000
Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Ziya ÇAKMAK Portföy Yönetimi Grup Yöneticisi Portföy Yönetimi
Bahar TARMAN Kıdemli Portföy Yöneticisi Portföy Yönetimi
Safa KIZIL Portföy Yöneticisi Portföy Yönetimi
Sinan EDE Portföy Yöneticisi Portföy Yönetimi
Bilge YÜKSEL Araştırma ve Yatırım Danışmanlığı Grup Yöneticisi Araştırma
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931701
BIST
16:351.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -8,63
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.380
16:358,2095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0045
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1552
16:359,9130
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0201
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8553
16:35466,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,79
|Açılış
|: 466,29
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler16:35
|UFUK
|19,03
|222.975
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|382.098
|% 9,98
|
|AYCES
|65,05
|3.726.016
|% 9,97
|
|INTEM
|42,14
|3.774.157
|% 9,97
|
|MERIT
|224,00
|1.221.920
|% 9,97
|
|DESA
|15,16
|10.673.598
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|783.525
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.032.359
|% -9,78
|
|FRIGO
|33,84
|73.745.263
|% -9,18
|
|PENGD
|3,59
|50.138.518
|% -8,42
|
|EREGL
|19,16
|865.742.726
|% -1,49
|
|KRDMD
|7,14
|655.643.513
|% 0,42
|
|GARAN
|7,12
|618.675.222
|% 0,00
|
|PETKM
|6,43
|538.979.933
|% -1,38
|
|THYAO
|12,04
|530.348.380
|% 0,92
|
|YKBNK
|2,08
|276.027.369
|% 0,00
|
|GWIND
|4,89
|452.614.283
|% -6,86
|
|KRDMD
|7,14
|655.643.513
|% 0,42
|
|GARAN
|7,12
|618.675.222
|% 0,00
|
|PETKM
|6,43
|538.979.933
|% -1,38
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2065
|8,2095
|% 0,05
|
|Euro
|9,9076
|9,9130
|% -0,20
|
|Sterlin
|11,3384
|11,3953
|% -0,42
|
|Frank
|8,9118
|8,9654
|% -0,44
|
|Riyal
|2,1778
|2,1887
|% -0,24
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-6,96
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-2,61
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,88
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,85
|-0,09
|
|B. Petrol
|66,62
|66,62
|0,75
|
Seans Raporu
16:35
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 64 kaybederek (% -0.88 ) 1, 197
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : RYSAS, FLAP, CRFSA, MMCAS, DZGYO, SEYKM, AYCES, UFUK, UMPAS, UZERB
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16:45
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DESA, ATLAS, KERVN