***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.05.2021 16:26
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Ziya ÇAKMAK Portföy Yönetimi Direktörü Portföy Yönetimi
Bahar ÇAKAN Kıdemli Portföy Yöneticisi Portföy Yönetimi
Safa KIZIL Portföy Yöneticisi Portföy Yönetimi
Sinan EDE Portföy Yöneticisi Portföy Yönetimi
Eyyüp PAR Portföy Yöneticisi Portföy Yönetimi
Bilge YÜKSEL Araştırma ve Yatırım Danışmanlığı Grup Yöneticisi Araştırma
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937223
BIST
16:291.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,46
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.462
En Düşük
1.454
16:298,3730
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0075
|Açılış
|: 8,3670
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,3964
En Düşük
8,3596
16:2910,2171
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0445
|Açılış
|: 10,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2787
En Düşük
10,2062
16:29507,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,40
|Açılış
|: 507,24
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
508,91
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler16:29
|OZGYO
|1,87
|14.884.995
|% 10,00
|
|SONME
|38,64
|7.406.433
|% 9,96
|
|MERKO
|6,21
|12.955.214
|% 9,91
|
|FENER
|34,20
|494.823.939
|% 9,34
|
|SELGD
|4,08
|1.545.231
|% 7,65
|
|ISBIR
|8.460,20
|8.126.942
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,35
|411.903
|% -8,20
|
|SAYAS
|30,70
|61.468.060
|% -7,81
|
|BASCM
|12,22
|57.154
|% -6,79
|
|INVEO
|136,50
|81.837.197
|% -5,86
|
|GARAN
|8,20
|749.439.674
|% -0,36
|
|KRDMD
|8,12
|685.810.167
|% 1,25
|
|JANTS
|88,75
|632.485.246
|% 1,02
|
|TUPRS
|102,50
|626.206.673
|% 2,30
|
|BJKAS
|7,57
|584.811.439
|% 4,99
|
|YKBNK
|2,17
|378.119.418
|% -0,91
|
|EKGYO
|1,98
|269.893.879
|% 1,02
|
|GARAN
|8,20
|749.439.674
|% -0,36
|
|KRDMD
|8,12
|685.810.167
|% 1,25
|
|BJKAS
|7,57
|584.811.439
|% 4,99
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3709
|8,3730
|% -0,09
|
|Euro
|10,2112
|10,2171
|% -0,43
|
|Sterlin
|11,8436
|11,9030
|% -0,11
|
|Frank
|9,2741
|9,3300
|% -0,29
|
|Riyal
|2,2251
|2,2362
|% -0,13
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|10,05
|
|Altın Gr.
|507
|507
|1,64
|
|Cumhuriyet
|3.354
|3.404
|18,00
|
|Tam
|3.334
|3.418
|9,33
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|4,51
|
|Çeyrek
|808
|827
|2,25
|
|Gümüş.Ons
|27,98
|28,00
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,53
|0,04
|
|B. Petrol
|66,32
|66,32
|1,21
|