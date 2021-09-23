***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.09.2021 15:57
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Ziya ÇAKMAK Portföy Yönetimi Direktörü Portföy Yönetimi
Bahar ÇAKAN Portföy Yöneticisi Portföy Yönetimi
Safa KIZIL Portföy Yöneticisi Portföy Yönetimi
Sinan EDE Portföy Yöneticisi Portföy Yönetimi
Eyyüp PAR Portföy Yöneticisi Portföy Yönetimi
Bilge YÜKSEL Araştırma ve Yatırım Danışmanlığı Grup Yöneticisi Araştırma
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964986
BIST
17:171.400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -7,62
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.407
|
1.417
En Düşük
1.394
17:178,7442
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0923
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,8021
En Düşük
8,6232
17:1710,3205
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 0,2061
|Açılış
|: 10,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1355
|
10,3360
En Düşük
10,1002
17:17492,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,97
|Açılış
|: 492,90
|
|Önceki Kapanış
|: 491,93
|
502,14
En Düşük
490,20
BIST En Aktif Hisseler17:17
|YEOTK
|66,55
|203.536.740
|% 10,00
|
|BAGFS
|19,80
|974.238
|% 10,00
|
|OYLUM
|10,58
|23.304.552
|% 9,98
|
|RALYH
|4,67
|59.467.255
|% 9,88
|
|KIMMR
|4,23
|4.347.209
|% 9,87
|
|NUGYO
|9,65
|69.265.466
|% -9,98
|
|DESPC
|10,65
|30.479.576
|% -9,97
|
|KTSKR
|58,40
|20.926.222
|% -7,30
|
|AKYHO
|2,53
|123.764.338
|% -6,64
|
|UZERB
|28,10
|138.887
|% -5,26
|
|GARAN
|9,23
|2.892.424.995
|% -2,64
|
|EREGL
|16,89
|997.945.073
|% -0,06
|
|THYAO
|13,26
|966.562.779
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,39
|768.136.192
|% -2,05
|
|AKBNK
|5,30
|673.736.113
|% -3,28
|
|YKBNK
|2,39
|768.136.192
|% -2,05
|
|GARAN
|9,23
|2.892.424.995
|% -2,64
|
|EKGYO
|1,82
|521.963.295
|% 1,68
|
|AKBNK
|5,30
|673.736.113
|% -3,28
|
|ODAS
|1,39
|167.223.143
|% 2,96
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7398
|8,7442
|% 1,07
|
|Euro
|10,2576
|10,3205
|% 2,04
|
|Sterlin
|11,9776
|12,0377
|% 1,97
|
|Frank
|9,4342
|9,4911
|% 1,42
|
|Riyal
|2,3231
|2,3347
|% 1,01
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|-14,84
|
|Altın Gr.
|492
|493
|0,63
|
|Cumhuriyet
|3.254
|3.303
|-12,00
|
|Tam
|3.236
|3.319
|-12,92
|
|Yarım
|1.564
|1.605
|-6,25
|
|Çeyrek
|784
|803
|-3,12
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,66
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,05
|
|B. Petrol
|76,54
|76,54
|0,35
|