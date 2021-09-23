Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.09.2021 16:30



***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Ziya ÇAKMAK Portföy Yönetimi Direktörü Portföy Yönetimi
Bahar ÇAKAN Portföy Yönetimi Grup Yöneticisi Portföy Yönetimi
Safa KIZIL Kıdemli Portföy Yöneticisi Portföy Yönetimi
Sinan EDE Kıdemli Portföy Yöneticisi Portföy Yönetimi
Eyyüp PAR Portföy Yöneticisi Portföy Yönetimi
Bilge YÜKSEL Araştırma ve Yatırım Danışmanlığı Grup Yöneticisi Araştırma




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964991


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:271.396
Değişim :  -0,82% |  -11,56
Açılış :  1.409  
Önceki Kapanış :  1.407  
En Yüksek
1.417 En Düşük
1.394
BIST En Aktif Hisseler16:27
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YEOTK 66,55 203.238.795 % 10,00  
BAGFS 19,80 974.238 % 10,00  
OYLUM 10,58 23.223.435 % 9,98  
RALYH 4,67 59.351.971 % 9,88  
KIMMR 4,23 4.304.761 % 9,87  
daha fazla
16:27 Alış Satış %  
Dolar 8,7399 8,7553 % 1,20  
Euro 10,2826 10,2881 % 1,72  
Sterlin 11,9721 12,0321 % 1,92  
Frank 9,4442 9,5011 % 1,52  
Riyal 2,3283 2,3400 % 1,24  
daha fazla
16:27 Alış Satış %  
Altın Ons 1.752 1.753 -15,53  
Altın Gr. 494 494 2,40  
Cumhuriyet 3.265 3.315 0,00  
Tam 3.249 3.332 0,63  
Yarım 1.570 1.612 0,31  
Çeyrek 788 806 0,16  
Gümüş.Ons 22,56 22,59 -0,12  
Gümüş Gr. 6,36 6,37 0,04  
B. Petrol 76,10 76,10 -0,09  
Seans Raporu 16:27
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru