***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.09.2021 16:30
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Ziya ÇAKMAK Portföy Yönetimi Direktörü Portföy Yönetimi
Bahar ÇAKAN Portföy Yönetimi Grup Yöneticisi Portföy Yönetimi
Safa KIZIL Kıdemli Portföy Yöneticisi Portföy Yönetimi
Sinan EDE Kıdemli Portföy Yöneticisi Portföy Yönetimi
Eyyüp PAR Portföy Yöneticisi Portföy Yönetimi
Bilge YÜKSEL Araştırma ve Yatırım Danışmanlığı Grup Yöneticisi Araştırma
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964991
BIST
16:271.396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -11,56
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.407
|
1.417
En Düşük
1.394
16:278,7553
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1034
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,8021
En Düşük
8,6232
16:2710,2881
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 0,1737
|Açılış
|: 10,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1355
|
10,3360
En Düşük
10,1002
16:27494,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,62
|Açılış
|: 494,55
|
|Önceki Kapanış
|: 491,93
|
502,14
En Düşük
490,20
BIST En Aktif Hisseler16:27
|YEOTK
|66,55
|203.238.795
|% 10,00
|
|BAGFS
|19,80
|974.238
|% 10,00
|
|OYLUM
|10,58
|23.223.435
|% 9,98
|
|RALYH
|4,67
|59.351.971
|% 9,88
|
|KIMMR
|4,23
|4.304.761
|% 9,87
|
|DESPC
|10,65
|29.943.093
|% -9,97
|
|AKYHO
|2,44
|109.757.760
|% -9,96
|
|KTSKR
|58,45
|19.468.837
|% -7,22
|
|NUGYO
|10,14
|58.388.432
|% -5,41
|
|UZERB
|28,10
|138.887
|% -5,26
|
|GARAN
|9,25
|2.620.848.851
|% -2,43
|
|EREGL
|16,87
|917.269.720
|% -0,18
|
|THYAO
|13,21
|857.025.685
|% 0,15
|
|YKBNK
|2,38
|745.075.467
|% -2,46
|
|AKBNK
|5,32
|569.359.202
|% -2,92
|
|YKBNK
|2,38
|745.075.467
|% -2,46
|
|GARAN
|9,25
|2.620.848.851
|% -2,43
|
|EKGYO
|1,81
|490.318.995
|% 1,12
|
|AKBNK
|5,32
|569.359.202
|% -2,92
|
|ODAS
|1,36
|137.509.015
|% 0,74
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7399
|8,7553
|% 1,20
|
|Euro
|10,2826
|10,2881
|% 1,72
|
|Sterlin
|11,9721
|12,0321
|% 1,92
|
|Frank
|9,4442
|9,5011
|% 1,52
|
|Riyal
|2,3283
|2,3400
|% 1,24
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.753
|-15,53
|
|Altın Gr.
|494
|494
|2,40
|
|Cumhuriyet
|3.265
|3.315
|0,00
|
|Tam
|3.249
|3.332
|0,63
|
|Yarım
|1.570
|1.612
|0,31
|
|Çeyrek
|788
|806
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,59
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,04
|
|B. Petrol
|76,10
|76,10
|-0,09
|
Seans Raporu
16:27
daha fazla
-
16:39CEOEM
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 8.37 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 207, 401 adet işlem
-
16:38CEOEM
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 8.38 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 206, 920 adet işlem
-
16:37DOGUB
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 4.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 842, 121 adet işlem
-
16:36XU100
Endeks 1, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 83 altında . İşlem hacmi 14, 116.00 milyon TL de
-
16:36CEOEM
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 8.37 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 184, 581 adet işlem