***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.06.2022 13:36
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Ersin EMİR Yönetim Kurulu Üyesi İç Kontrolden Sorumlu YK Üyesi QNB Finansbank A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanı
Zeynep AYDIN DEMİRKIRAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Risk Yönetiminden Sorumlu YK üyesi QNB Finansbank A.Ş. Risk Yönetimi Başkanı
CEYHUN EGEMEN ERDEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı QNB Finans Portföy A.Ş. Genel Müdürü
ERKİN AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı QNB Finansbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
DERYA DÜNER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finansal Raporlamadan Sorumlu YK üyesi QNB Finansbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034198
BIST
14:542.594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 24,82
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.595
En Düşük
2.565
14:5416,4772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0850
|Açılış
|: 16,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4787
En Düşük
16,3796
14:5417,7124
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,2164
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7124
En Düşük
17,4621
14:54982,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 9,74
|Açılış
|: 982,96
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
983,40
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler14:54
|MAGEN
|11,55
|94.344.422
|% 10,00
|
|YUNSA
|31,24
|26.927.811
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|10.935.101
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.110.890
|% 9,98
|
|DOKTA
|24,34
|3.003.075
|% 9,95
|
|KRSTL
|7,52
|8.750.535
|% -9,94
|
|PSGYO
|11,84
|290.053.620
|% -8,64
|
|IHLGM
|0,74
|22.689.363
|% -5,13
|
|AVGYO
|2,70
|15.239.543
|% -3,57
|
|MEDTR
|15,17
|14.123.839
|% -3,13
|
|THYAO
|49,98
|2.678.007.164
|% 1,46
|
|SASA
|40,56
|1.735.213.800
|% 7,53
|
|SISE
|21,12
|1.083.319.433
|% 0,76
|
|KRDMD
|15,17
|1.000.045.763
|% 0,46
|
|AKBNK
|8,68
|954.819.996
|% 2,60
|
|YKBNK
|4,83
|738.945.441
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,85
|372.217.953
|% 1,42
|
|AKBNK
|8,68
|954.819.996
|% 2,60
|
|SKBNK
|1,27
|134.005.634
|% -1,55
|
|DOHOL
|3,89
|355.915.889
|% 0,42
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4661
|16,4772
|% 0,52
|
|Euro
|17,6614
|17,7124
|% 1,24
|
|Sterlin
|20,6210
|20,7244
|% 1,06
|
|Frank
|17,0884
|17,1913
|% 0,82
|
|Riyal
|4,3784
|4,4004
|% 0,48
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|9,44
|
|Altın Gr.
|982
|982
|9,11
|
|Cumhuriyet
|6.532
|6.631
|42,00
|
|Tam
|6.497
|6.661
|40,95
|
|Yarım
|3.140
|3.222
|19,80
|
|Çeyrek
|1.575
|1.611
|9,91
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,15
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|0,20
|
|B. Petrol
|113
|113
|-2,88
|