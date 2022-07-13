***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.07.2022 14:37
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Ersin EMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İç Kontrolden Sorumlu YK Üyesi QNB Finansbank A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanı
CEYHUN EGEMEN ERDEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı QNB Finans Portföy A.Ş. Genel Müdürü ve Risk Yönetiminden Sorumlu YK Üyesi
ERKİN AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Hepsi Finansal Danışmanlık A.Ş. - CEO
DERYA DÜNER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finansal Raporlamadan Sorumlu YK üyesi QNB Finansbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
ENİS KURTOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı QNB Finansbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045031
BIST
18:052.408
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -25,94
|Açılış
|: 2.435
|
|Önceki Kapanış
|: 2.434
|
2.441
En Düşük
2.388
18:0517,4099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0957
|Açılış
|: 17,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3650
|
17,4606
En Düşük
17,2317
18:0517,6160
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,2273
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6400
|
17,6836
En Düşük
17,3268
18:05972,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 12,44
|Açılış
|: 972,10
|
|Önceki Kapanış
|: 959,72
|
979,44
En Düşük
955,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOAS
|83,05
|96.684.223
|% 10,00
|
|KONYA
|1.177,20
|42.006.359
|% 10,00
|
|YEOTK
|72,60
|102.127.972
|% 10,00
|
|SMRTG
|31,78
|386.817.111
|% 9,97
|
|ORGE
|9,93
|61.255.698
|% 9,97
|
|SILVR
|24,48
|4.275.873
|% -10,00
|
|GZNMI
|47,66
|47.526.298
|% -9,99
|
|RUBNS
|13,13
|250.670.746
|% -9,64
|
|GLYHO
|3,33
|270.090.760
|% -9,51
|
|LIDFA
|9,90
|30.930.514
|% -9,09
|
|THYAO
|49,20
|3.567.251.039
|% -0,69
|
|SISE
|20,82
|1.255.449.193
|% -3,25
|
|EREGL
|25,98
|932.861.702
|% -2,04
|
|TUPRS
|233,20
|782.703.938
|% -4,07
|
|ODAS
|3,05
|687.395.621
|% 6,27
|
|ODAS
|3,05
|687.395.621
|% 6,27
|
|EKGYO
|2,81
|556.024.686
|% -0,71
|
|YKBNK
|4,18
|681.129.901
|% -1,88
|
|ISCTR
|4,46
|365.068.238
|% -0,67
|
|GLYHO
|3,33
|270.090.760
|% -9,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4158
|17,4279
|% 0,66
|
|Euro
|17,5472
|17,6159
|% 1,31
|
|Sterlin
|20,7121
|20,8160
|% 1,06
|
|Frank
|17,7564
|17,8634
|% 1,22
|
|Riyal
|4,6292
|4,6524
|% 0,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|10,23
|
|Altın Gr.
|972
|972
|12,38
|
|Cumhuriyet
|6.568
|6.667
|60,00
|
|Tam
|6.574
|6.739
|140,00
|
|Yarım
|3.203
|3.279
|51,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.642
|32,00
|
|Gümüş.Ons
|19,23
|19,26
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,79
|0,25
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,04
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DAGHL
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -43, 5 kaybederek (% -2.02 ) 2, 107
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FENER, SMRTG, ESCOM, KLRHO, ERBOS, YBTAS, ORGE, YEOTK, KONYA
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