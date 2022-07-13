***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviErsin EMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İç Kontrolden Sorumlu YK Üyesi QNB Finansbank A.Ş. Teftiş Kurulu BaşkanıCEYHUN EGEMEN ERDEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı QNB Finans Portföy A.Ş. Genel Müdürü ve Risk Yönetiminden Sorumlu YK ÜyesiERKİN AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Hepsi Finansal Danışmanlık A.Ş. - CEODERYA DÜNER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finansal Raporlamadan Sorumlu YK üyesi QNB Finansbank A.Ş. Genel Müdür YardımcısıENİS KURTOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı QNB Finansbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045031BIST