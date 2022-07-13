Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.07.2022 14:37
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Ersin EMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İç Kontrolden Sorumlu YK Üyesi QNB Finansbank A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanı
CEYHUN EGEMEN ERDEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı QNB Finans Portföy A.Ş. Genel Müdürü ve Risk Yönetiminden Sorumlu YK Üyesi
ERKİN AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Hepsi Finansal Danışmanlık A.Ş. - CEO
DERYA DÜNER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finansal Raporlamadan Sorumlu YK üyesi QNB Finansbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
ENİS KURTOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı QNB Finansbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045031


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.408
Değişim :  -1,07% |  -25,94
Açılış :  2.435  
Önceki Kapanış :  2.434  
En Yüksek
2.441 En Düşük
2.388
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOAS 83,05 96.684.223 % 10,00  
KONYA 1.177,20 42.006.359 % 10,00  
YEOTK 72,60 102.127.972 % 10,00  
SMRTG 31,78 386.817.111 % 9,97  
ORGE 9,93 61.255.698 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,4158 17,4279 % 0,66  
Euro 17,5472 17,6159 % 1,31  
Sterlin 20,7121 20,8160 % 1,06  
Frank 17,7564 17,8634 % 1,22  
Riyal 4,6292 4,6524 % 0,79  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.736 1.736 10,23  
Altın Gr. 972 972 12,38  
Cumhuriyet 6.568 6.667 60,00  
Tam 6.574 6.739 140,00  
Yarım 3.203 3.279 51,00  
Çeyrek 1.607 1.642 32,00  
Gümüş.Ons 19,23 19,26 0,32  
Gümüş Gr. 10,77 10,79 0,25  
B. Petrol 100 100 0,04  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru