***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoDidem GÜREL Mevzuat ve Yasal Uyum Birim Yöneticisi 0212 354 78 22 didem.gurel@qnbfp.comGökçe GAZİOĞLU Mali Kontrol ve Muhasebe Birim Yöneticisi 0212 354 78 24 gokce.gazioglu@qnbfp.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072691BIST