***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.11.2022 13:14
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CEYHUN EGEMEN ERDEN Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
ZİYA ÇAKMAK Genel Müdür Yardımcısı
14:304.072
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 93,40
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
14:3018,6262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0197
|Açılış
|: 18,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
14:3018,5036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1000
|Açılış
|: 18,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3744
14:30990,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 13,68
|Açılış
|: 990,55
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
990,90
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler14:30
|VAKKO
|33,88
|5.521.729
|% 10,00
|
|AKCNS
|48,40
|57.786.594
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|74.287.889
|% 9,99
|
|NTGAZ
|32,62
|266.942.347
|% 9,98
|
|BALAT
|11,80
|2.755.396
|% 9,97
|
|YKSLN
|10,81
|93.817.618
|% -9,01
|
|PNSUT
|46,64
|68.723.849
|% -8,37
|
|LIDER
|48,60
|125.420.346
|% -8,30
|
|VERTU
|32,84
|137.738.519
|% -8,27
|
|PETUN
|44,32
|51.058.552
|% -7,86
|
|THYAO
|102,60
|3.899.406.503
|% 1,28
|
|SASA
|128,40
|3.173.738.482
|% 6,82
|
|SISE
|33,58
|2.317.340.855
|% 1,08
|
|ASELS
|33,56
|2.085.306.238
|% 4,16
|
|EKGYO
|4,52
|1.915.075.696
|% 2,49
|
|EKGYO
|4,52
|1.915.075.696
|% 2,49
|
|YKBNK
|9,50
|1.635.631.590
|% 3,15
|
|ISCTR
|9,53
|1.384.411.662
|% 2,25
|
|AKBNK
|15,06
|1.876.261.332
|% 3,01
|
|DOHOL
|6,11
|749.678.168
|% 2,52
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6121
|18,6262
|% 0,11
|
|Euro
|18,4973
|18,5036
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,4177
|21,5251
|% 0,74
|
|Frank
|18,6801
|18,7926
|% 1,03
|
|Riyal
|4,9394
|4,9641
|% 0,10
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.654
|21,03
|
|Altın Gr.
|990
|990
|12,91
|
|Cumhuriyet
|6.606
|6.705
|34,00
|
|Tam
|6.645
|6.700
|49,00
|
|Yarım
|3.238
|3.273
|24,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.635
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,90
|19,92
|0,75
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,91
|0,45
|
|B. Petrol
|94,19
|94,19
|1,38
|