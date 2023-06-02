***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.06.2023 12:11
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Ziya ÇAKMAK Portföy Yönetimi ve Araştırmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yönetimi
Bahar ÇAKAN Portföy Yönetimi Grup Yöneticisi Portföy Yönetimi
Sinan EDE Kıdemli Portföy Yöneticisi Portföy Yönetimi
Safa KIZIL Kıdemli Portföy Yöneticisi Portföy Yönetimi
Eyyüp PAR Portföy Yöneticisi Portföy Yönetimi
Oğuz Atay Yıldız Portföy Yöneticisi PortföyYönetimi
Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi QNB Finans Yatırım Menkul değerler A.Ş.
İç kontrol sistemi QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Risk yönetim sistemi QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Teftiş birimi QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Araştırma birimi QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Bilgi sistemleri QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155558
BIST
15:185.098
En Düşük
|Değişim
|: 2,80%
|| 138,69
|Açılış
|: 5.103
|
|Önceki Kapanış
|: 4.960
|
5.074
En Yüksek
5.147
15:1820,8881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0840
|Açılış
|: 21,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1600
|
21,1602
En Düşük
20,7867
15:1822,5863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0705
|Açılış
|: 22,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,6500
|
22,8275
En Düşük
22,3930
15:181.328,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,16
|Açılış
|: 1.328,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.322,35
|
1.345,64
En Düşük
1.321,88
BIST En Aktif Hisseler15:18
|TKFEN
|33,46
|193.315.263
|% 9,99
|
|BURCE
|136,70
|147.492.445
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,02
|1.007.315
|% 9,96
|
|ADEL
|136,40
|47.031.918
|% 9,29
|
|YKBNK
|11,47
|2.644.156.430
|% 8,93
|
|MARKA
|11,26
|3.652.485
|% -9,99
|
|ISSEN
|20,38
|85.286.519
|% -9,98
|
|IMASM
|26,82
|432.736.123
|% -9,94
|
|PAMEL
|183,80
|132.090.085
|% -4,77
|
|KGYO
|50,30
|20.870.569
|% -4,55
|
|THYAO
|149,20
|4.428.413.775
|% 1,50
|
|GARAN
|28,76
|3.808.331.855
|% 5,97
|
|ISCTR
|12,19
|3.250.104.739
|% 6,93
|
|AKBNK
|17,44
|2.740.003.526
|% 6,73
|
|YKBNK
|11,47
|2.644.156.430
|% 8,93
|
|ISCTR
|12,19
|3.250.104.739
|% 6,93
|
|YKBNK
|11,47
|2.644.156.430
|% 8,93
|
|EKGYO
|7,36
|1.429.382.702
|% 1,66
|
|SKBNK
|2,53
|460.883.401
|% 4,98
|
|AKBNK
|17,44
|2.740.003.526
|% 6,73
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,8831
|20,8881
|% 0,40
|
|Euro
|22,4748
|22,5863
|% 0,31
|
|Sterlin
|26,0667
|26,1975
|% 0,37
|
|Frank
|22,9340
|23,0721
|% 0,28
|
|Riyal
|5,5504
|5,5782
|% 0,39
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.980
|1,83
|
|Altın Gr.
|1.329
|1.329
|6,60
|
|Cumhuriyet
|9.019
|9.156
|-66,00
|
|Tam
|8.972
|9.206
|-74,07
|
|Yarım
|4.409
|4.512
|-54,00
|
|Çeyrek
|2.211
|2.263
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,94
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|16,04
|16,05
|0,07
|
|B. Petrol
|75,62
|75,62
|1,32
|
Seans Raporu
15:18
daha fazla
-
15:33GARAN
Yüzde 6.04 oranında artışla 28.78 lira fiyatla işlem gören hissede 132, 598, 727 adet işlem
-
15:32XU100
Endeks 5, 095 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 73 üstünde . İşlem hacmi 56, 889.00 milyon TL de
-
15:32ZPLIB
Yüzde 6.94 oranında artışla 52.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 321, 306 adet işlem
-
15:31AVHOL
Yüzde 7.89 oranında artışla 40.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 215, 436 adet işlem
-
15:30AHGAZ
Yüzde 7.31 oranında artışla 102.70 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 378, 897 adet işlem