***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.09.2023 14:11
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
fpy@qnbfp.com
finansportfoy@hs01.kep.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194134
BIST
'
16:388.263
En Düşük
|Değişim
|: 1,43%
|| 116,68
|Açılış
|: 8.175
|
|Önceki Kapanış
|: 8.146
|
8.081
En Yüksek
8.265
16:3826,9101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0438
|Açılış
|: 26,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8650
|
26,9499
En Düşük
26,8031
16:3828,8460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0551
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
29,2191
En Düşük
28,7759
16:381.653,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -7,06
|Açılış
|: 1.653,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.660,32
|
1.665,56
En Düşük
1.647,64
BIST En Aktif Hisseler16:36
|ASUZU
|257,40
|112.471.960
|% 10,00
|
|ALFAS
|150,70
|1.172.852.659
|% 10,00
|
|NUHCM
|255,20
|192.296.044
|% 10,00
|
|EMKEL
|38,06
|70.695.741
|% 10,00
|
|ORCAY
|11,88
|147.659.297
|% 10,00
|
|KZGYO
|43,92
|2.601.056.990
|% -10,00
|
|ULAS
|18,47
|7.019.228
|% -9,99
|
|TATEN
|65,35
|550.684.526
|% -9,99
|
|OFSYM
|82,65
|290.764.822
|% -9,97
|
|KSTUR
|630,40
|2.005.564
|% -9,94
|
|KOZAL
|32,64
|5.497.603.209
|% -0,49
|
|THYAO
|240,00
|5.024.281.464
|% 2,35
|
|ENKAI
|37,36
|4.987.104.509
|% 7,60
|
|ASTOR
|141,80
|4.396.670.577
|% 2,01
|
|SISE
|54,55
|4.256.520.477
|% -0,09
|
|ZOREN
|4,99
|1.812.349.267
|% -1,58
|
|SKBNK
|5,27
|1.353.079.786
|% -8,98
|
|EKGYO
|8,90
|2.103.383.512
|% -1,44
|
|YKBNK
|16,35
|3.188.206.763
|% 0,49
|
|ISCTR
|22,66
|3.869.293.545
|% -0,61
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8901
|26,9187
|% 0,20
|
|Euro
|28,8321
|28,8413
|% -0,21
|
|Sterlin
|33,4472
|33,6150
|% -0,15
|
|Frank
|30,0102
|30,1910
|% -0,07
|
|Riyal
|7,1501
|7,1860
|% 0,14
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|-12,64
|
|Altın Gr.
|1.651
|1.652
|-8,59
|
|Cumhuriyet
|11.255
|11.425
|-51,00
|
|Tam
|11.020
|11.099
|-54,00
|
|Yarım
|5.527
|5.572
|-28,00
|
|Çeyrek
|2.755
|2.786
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|22,94
|22,98
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|19,85
|19,87
|-0,08
|
|B. Petrol
|91,80
|91,80
|1,15
|
Seans Raporu
16:36
daha fazla
-
16:51ENKAI
Yüzde 7.43 oranında artışla 37.30 lira fiyatla işlem gören hissede 137, 849, 603 adet işlem
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16:50ALFAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 150.70 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 053, 358 adet işlem
-
16:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 92, 65 artarak (% 1.08 ) 8, 707
-
16:49
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, METUR, ALFAS
-
16:49XU100
Endeks 8, 245 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 21 üstünde . İşlem hacmi 110, 805.00 milyon TL de