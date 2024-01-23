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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.01.2024 16:27
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Ceyhun Egemen ERDEN Genel Müdür/ Portföy Yöneticisi Portföy Yönetimi Genel Müdür Düzey3/Türev 203908/309191
Ziya ÇAKMAK Portföy Yönetimi ve Araştırmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Düzey 3/ Türev 205264/302356
Bahar ÇAKAN Portföy Yönetimi Grup Yöneticisi Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Düzey 3/Türev 204075/301242
Sinan EDE Kıdemli Portföy Yöneticisi Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Düzey 3/ Türev 210122/306623
Eyyüp PAR Portföy Yöneticisi Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Düzey3/Türev 212407/308618
Safa KIZIL Kıdemli Portföy Yöneticisi Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Düzey 3/Türev 209966/306429
Oğuz Atalay Yıldız Portföy Yöneticisi Yardımcısı Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Düzey 3/Türev 913697/916206
Yaüız Mehmet Kızıltekin Portföy Yöneticisi Yardımcısı Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Düzey 3/Türev 909738/904550




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242234


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