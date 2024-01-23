***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.01.2024 16:33
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Ceyhun Egemen ERDEN Genel Müdür/ Portföy Yöneticisi Portföy Yönetimi Genel Müdür Düzey3/Türev 203908/309191
Ziya ÇAKMAK Portföy Yönetimi ve Araştırmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Düzey 3/ Türev 205264/302356
Bahar ÇAKAN Portföy Yönetimi Grup Yöneticisi Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Düzey 3/Türev 204075/301242
Sinan EDE Kıdemli Portföy Yöneticisi Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Düzey 3/ Türev 210122/306623
Eyyüp PAR Kıdemli Portföy Yöneticisi Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Düzey3/Türev 212407/308618
Safa KIZIL Kıdemli Portföy Yöneticisi Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Düzey 3/Türev 209966/306429
Oğuz Atalay Yıldız Portföy Yöneticisi Yardımcısı Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Düzey 3/Türev 913697/916206
Yağız Mehmet Kızıltekin Portföy Yöneticisi Yardımcısı Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Düzey 3/Türev 904550/909738
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242240
BIST