***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.03.2024 08:25
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Bilge YÜKSEL Yatırım Danışmanı
Mizgin AKIN Araştırma
Cansu ÖZYEDİERLER Teftiş
Gamze AVŞAR İç Kontrol
Didem GÜREL Yasal Uyum
Gökçe GAZİOĞLU Mali Kontrol ve Muhasebe
Umut HİSARLIOĞLU Risk Yöneticisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257300
BIST
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10:279.296
En Düşük
|Değişim
|: 1,53%
|| 140,43
|Açılış
|: 9.337
|
|Önceki Kapanış
|: 9.155
|
9.295
En Yüksek
9.369
10:2732,0027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0939
|Açılış
|: 33,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
32,0215
En Düşük
31,9269
10:2735,0817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0983
|Açılış
|: 36,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0000
|
35,3523
En Düşük
34,9689
10:272.244,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 10,16
|Açılış
|: 2.243,41
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,01
|
2.252,58
En Düşük
2.234,86
BIST En Aktif Hisseler10:27
|KSTUR
|7.070,00
|6.773.060
|% 10,00
|
|ALVES
|41,58
|26.559.017
|% 10,00
|
|JANTS
|210,10
|151.176.485
|% 10,00
|
|DGATE
|49,50
|14.846.748
|% 10,00
|
|GEREL
|41,18
|142.539.985
|% 9,99
|
|FONET
|38,88
|8.527.200
|% -10,00
|
|PEKGY
|22,48
|8.880.207
|% -9,94
|
|INGRM
|623,00
|74.113.309
|% -6,67
|
|EUKYO
|21,30
|1.857.765
|% -6,08
|
|DOBUR
|139,00
|10.192.259
|% -4,79
|
|THYAO
|284,00
|1.869.522.574
|% 1,70
|
|AKBNK
|43,26
|1.184.207.438
|% 3,39
|
|KCHOL
|178,90
|1.075.656.077
|% 2,46
|
|GARAN
|65,35
|1.046.359.013
|% 2,91
|
|ISCTR
|11,05
|910.992.400
|% 1,75
|
|ISCTR
|11,05
|910.992.400
|% 1,75
|
|ZOREN
|5,44
|231.645.008
|% 0,74
|
|YKBNK
|23,50
|884.624.725
|% 2,26
|
|EKGYO
|11,46
|349.656.923
|% 1,42
|
|AKBNK
|43,26
|1.184.207.438
|% 3,39
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9980
|32,0027
|% 0,29
|
|Euro
|35,0650
|35,0817
|% 0,28
|
|Sterlin
|42,4995
|42,7126
|% 0,02
|
|Frank
|37,7199
|37,9089
|% 0,09
|
|Riyal
|8,8163
|8,8604
|% -0,00
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,28
|24,31
|% 0,66
|
|Platin
|916,92
|918,12
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.020,00
|1.023,43
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,94
|81,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.178,71
|2.179,01
|% 0,66
|