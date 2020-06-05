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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Son Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip Hatası

05.06.2020 20:44
GÜNCEL HABERLER



***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Son Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip Hatası )

Türkçe
Son Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip Hatası

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Bildirim İçeriği

Son Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip Hatası
0,40
Takip Farkının ve Takip Hatasının Önemli Ölçüde Artması Durumunda Farkın Gerekçeleri
Açıklama aşağıdaki gibidir.
Açıklamalar

Takip Farkının ve Takip Hatasının Önemli Ölçüde Artması Durumunda Farkın Gerekçeleri : Mayıs sonu itibarıyla fonun takip hatası 0.24%, takip farkı ise -1.88% seviyesine gelmiştir. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde gerek altının uluslararası ons fiyatı gerekse değerlemelerde baz alınan USD/TRY kurunda olağandışı seviyede volatilite yaşanmıştır. Fon portföyünden karşılanan operasyonel giderler için ayrılan karşılıklar ve nakit bileşen miktarı nedeniyle fonun getirisi ve endeksin getirisinin bire bir aynı olmamasının yanı sıra, fonun değerlemesi ile endeksin değerlemesi süreçlerindeki operasyonel farklılıklar artan volatilite nedeniyle daha yüksek oranda takip farkına sebebiyet vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849679


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LUKSK 13,53 4.888.705 % 10,00  
MAALT 79,75 41.852.748 % 10,00  
GEREL 4,63 275.111.094 % 9,98  
KARTN 493,50 38.215.893 % 9,98  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5538 8,5967 % 0,87  
Frank 7,0066 7,0488 % -0,44  
Riyal 1,7983 1,8073 % 0,30  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.680 1.680 -34,03  
Altın Gr. 366 366 -6,01  
Cumhuriyet 2.377 2.413 -34,50  
Tam 2.447 2.490 -28,20  
Yarım 1.194 1.210 -19,20  
Çeyrek 597 605 -9,60  
Gümüş.Ons 17,33 17,37 -0,36  
Gümüş Gr. 3,77 3,78 -0,07  
B. Petrol 42,38 42,38 2,40  
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