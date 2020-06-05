***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Son Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip Hatası









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Son Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip Hatası )TürkçeSon Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip HatasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSon Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip Hatası1,80Takip Farkının ve Takip Hatasının Önemli Ölçüde Artması Durumunda Farkın GerekçeleriAçıklama aşağıdaki gibidir.AçıklamalarTakip Farkının ve Takip Hatasının Önemli Ölçüde Artması Durumunda Farkın Gerekçeleri : Mayıs sonu itibarıyla fonun takip hatası 0.52%, takip farkı ise 0.37% seviyesine gelmiştir. Fon portföyünde yatırım yapılan hisse senetlerinin dağıttığı temettülerin fon lehine gelir kaydedilmesi ancak takip edilen endekse yansıtılmaması nedeniyle, fon lehine pozitif takip farkı doğmaktadır. Buna karşın güncel dönemde takip farkındaki değişim negatif doğrultuda artmış ve fon getirisi ile endeks getirisi arasındaki takip farkı kapanmıştır. Nitekim hisse senetlerine yatırım yapılan şirketler, geçmiş yıllara kıyasla daha az temettü dağıtmış ve/veya hiç dağıtmamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849681BIST