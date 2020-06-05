***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Son Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip Hatası
05.06.2020 20:44
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Son Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip Hatası )
Türkçe
Son Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip Hatası
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Son Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip Hatası
1,80
Takip Farkının ve Takip Hatasının Önemli Ölçüde Artması Durumunda Farkın Gerekçeleri
Açıklama aşağıdaki gibidir.
Açıklamalar
Takip Farkının ve Takip Hatasının Önemli Ölçüde Artması Durumunda Farkın Gerekçeleri : Mayıs sonu itibarıyla fonun takip hatası 0.52%, takip farkı ise 0.37% seviyesine gelmiştir. Fon portföyünde yatırım yapılan hisse senetlerinin dağıttığı temettülerin fon lehine gelir kaydedilmesi ancak takip edilen endekse yansıtılmaması nedeniyle, fon lehine pozitif takip farkı doğmaktadır. Buna karşın güncel dönemde takip farkındaki değişim negatif doğrultuda artmış ve fon getirisi ile endeks getirisi arasındaki takip farkı kapanmıştır. Nitekim hisse senetlerine yatırım yapılan şirketler, geçmiş yıllara kıyasla daha az temettü dağıtmış ve/veya hiç dağıtmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849681
BIST
18:05110.022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 484,91
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.602
En Düşük
109.546
18:056,7810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0282
|Açılış
|: 6,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7885
En Düşük
6,7351
18:057,6660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0081
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
18:05366,13
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -6,00
|Açılış
|: 366,13
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
364,49
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|3,96
|284.882
|% 10,00
|
|LUKSK
|13,53
|4.888.705
|% 10,00
|
|MAALT
|79,75
|41.852.748
|% 10,00
|
|GEREL
|4,63
|275.111.094
|% 9,98
|
|KARTN
|493,50
|38.215.893
|% 9,98
|
|YONGA
|24,38
|460.831
|% -9,97
|
|TSPOR
|4,49
|19.382.778
|% -9,84
|
|ISATR
|325.000,90
|325.001
|% -9,73
|
|SRVGY
|17,02
|8.141.840
|% -8,45
|
|EUHOL
|1,73
|11.156.964
|% -5,46
|
|GARAN
|8,29
|1.604.387.246
|% 1,84
|
|THYAO
|12,72
|934.027.270
|% 1,03
|
|TUPRS
|89,35
|600.389.212
|% 3,24
|
|ASELS
|31,88
|474.100.733
|% 0,63
|
|PETKM
|3,77
|462.163.814
|% -2,33
|
|GARAN
|8,29
|1.604.387.246
|% 1,84
|
|EKGYO
|1,64
|283.815.710
|% -1,20
|
|PETKM
|3,77
|462.163.814
|% -2,33
|
|IHLGM
|1,31
|146.233.393
|% -2,96
|
|YKBNK
|2,43
|249.084.656
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5447
|8,5875
|% 0,77
|
|Frank
|7,0019
|7,0441
|% -0,51
|
|Riyal
|1,7968
|1,8059
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.680
|-34,04
|
|Altın Gr.
|366
|366
|-6,01
|
|Cumhuriyet
|2.377
|2.413
|-34,50
|
|Tam
|2.447
|2.490
|-28,20
|
|Yarım
|1.194
|1.210
|-19,20
|
|Çeyrek
|597
|605
|-9,60
|
|Gümüş.Ons
|17,32
|17,37
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,78
|-0,07
|
|B. Petrol
|42,44
|42,44
|2,46
|