***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi28/04/2020Karar Sayısı2020-23Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı28.04.2020T.C. BAŞBAKANLIKSERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI,ANKARAŞirketimizin 31 Mart 2020 tarihi itibarı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış finansal tabloları ve ilgili dipnotları ekte bulunmaktadır.Yukarıda belirtilen Finansal tablolar ve ilgili Dipnotlara ilişkin raporun ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiği, Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolarda önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarı ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği, Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, "SPK'nın "II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığıhususlarını bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Derya DÜNER Egemen ERDENYönetim Kurulu Üyesi Genel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840828BIST