***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
23.07.2020 17:21
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23/07/2020
Karar Sayısı
2020-39
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
23.07.2020
T.C. BAŞBAKANLIK
SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI,
ANKARA
Şirketimizin 30 Haziran 2020 tarihi itibarı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış finansal tabloları ve ilgili dipnotları ekte bulunmaktadır.
Yukarıda belirtilen Finansal tablolar ve ilgili Dipnotlara ilişkin raporun ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiği, Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolarda önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarı ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği, Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, "SPK'nın "II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığı
hususlarını bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Derya DÜNER Egemen ERDEN
Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861421
BIST