Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

28.04.2021 14:46



***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/04/2021
Karar Sayısı
2021-26
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                     28.04.2021
T.C. BAŞBAKANLIK
SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI,
                                                                       ANKARA
Şirketimizin 31 Mart 2021 tarihi itibarı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış konsolide finansal tabloları ve ilgili dipnotları ekte bulunmaktadır.
  Yukarıda  belirtilen Konsolide Finansal tablolar ve ilgili Dipnotlara ilişkin  raporun ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiği,   Şirketimizdeki  görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal  tablolarda ve faaliyet raporunda önemli konularda gerçeğe aykırı bir  açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarı ile yanıltıcı olması  sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,   Şirketimizdeki  görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,  SPK'nın "II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin  Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon  kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal  durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı  ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal  durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte  dürüstçe yansıttığı 
hususlarını bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 
           Derya DÜNER                                       Egemen ERDEN
     Yönetim Kurulu Üyesi                                        Genel Müdür




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931677


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:021.386
Değişim :  -0,45% |  -6,26
Açılış :  1.391  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.395 En Düşük
1.384
BIST En Aktif Hisseler16:02
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 19,03 222.975 % 10,00  
UZERB 45,64 382.098 % 9,98  
INTEM 42,14 3.758.860 % 9,97  
AYCES 65,05 3.715.218 % 9,97  
MERIT 224,00 1.221.920 % 9,97  
daha fazla
16:02 Alış Satış %  
Dolar 8,1937 8,1978 % -0,09  
Euro 9,8959 9,9051 % -0,28  
Sterlin 11,3038 11,3605 % -0,72  
Frank 8,9007 8,9543 % -0,56  
Riyal 2,1739 2,1848 % -0,42  
daha fazla
16:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.769 1.770 -7,05  
Altın Gr. 464 464 -5,00  
Cumhuriyet 3.056 3.102 -50,00  
Tam 3.045 3.122 -48,36  
Yarım 1.472 1.510 -23,40  
Çeyrek 738 755 -11,69  
Gümüş.Ons 25,99 26,02 -0,26  
Gümüş Gr. 6,81 6,82 -0,12  
B. Petrol 66,31 66,31 0,44  
Seans Raporu 16:02
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru