***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi28/07/2022Karar Sayısır/Bildirim/1048493BIST