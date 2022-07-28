***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
28.07.2022 13:09
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/07/2022
Karar Sayısı
r/Bildirim/1048493
BIST
14:202.568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 24,10
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.561
14:2017,9111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0320
|Açılış
|: 22,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,9100
|
17,9409
En Düşük
17,8370
14:2018,1870
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0873
|Açılış
|: 11,1483
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9857
|
18,4043
En Düşük
18,1462
14:201.002,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,53
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler14:18
|LUKSK
|66,60
|16.505.627
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.557.226
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.205.588
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|1.486.639
|% 9,97
|
|BEYAZ
|10,19
|35.927.344
|% 9,92
|
|LIDFA
|9,98
|137.124.185
|% -8,61
|
|MTRKS
|57,45
|16.812.300
|% -7,56
|
|FENER
|51,10
|213.539.276
|% -6,41
|
|MIPAZ
|7,65
|25.650.521
|% -5,90
|
|PEGYO
|2,19
|34.579.979
|% -4,78
|
|THYAO
|50,45
|1.886.022.053
|% 1,51
|
|SISE
|21,58
|1.175.776.003
|% 2,08
|
|YKBNK
|4,76
|766.598.744
|% -1,04
|
|EKGYO
|3,24
|735.493.047
|% 0,62
|
|EREGL
|27,52
|597.910.213
|% 1,10
|
|EKGYO
|3,24
|735.493.047
|% 0,62
|
|YKBNK
|4,76
|766.598.744
|% -1,04
|
|SKBNK
|1,64
|232.293.858
|% 1,23
|
|TSKB
|2,63
|286.675.062
|% 0,38
|
|HLGYO
|2,33
|243.176.788
|% 5,43
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9068
|17,9204
|% 0,23
|
|Euro
|18,1647
|18,1921
|% -0,45
|
|Sterlin
|21,6567
|21,7653
|% -0,07
|
|Frank
|18,5674
|18,6793
|% 0,04
|
|Riyal
|4,7592
|4,7831
|% 0,27
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|5,32
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|5,53
|
|Cumhuriyet
|6.713
|6.815
|82,00
|
|Tam
|6.736
|6.789
|-2,00
|
|Yarım
|3.282
|3.319
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.659
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,37
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,15
|0,17
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,99
|