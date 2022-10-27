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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

27.10.2022 11:37
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/10/2022
Karar Sayısı
2022-61
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

27.10.2022
T.C. BAŞBAKANLIK
SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI,
  
                                                                       ANKARA
  
Şirketimizin 30 Eylül 2022 tarihi itibarı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış konsolide finansal tabloları ve ilgili dipnotları ekte bulunmaktadır.
  Yukarıda  belirtilen Konsolide Finansal tablolar ve ilgili Dipnotlara ilişkin  raporun ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiği, Şirketimizdeki  görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal  tablolarda ve faaliyet raporunda önemli konularda gerçeğe aykırı bir  açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarı ile yanıltıcı olması  sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği, Şirketimizdeki  görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,  SPK'nın "II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin  Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon  kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal  durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı  ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal  durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte  dürüstçe yansıttığı 
  
hususlarını bilgilerinize sunarız.
  
Saygılarımızla,
QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
  
 
  
           Derya DÜNER                                       Egemen ERDEN
     Yönetim Kurulu Üyesi                                        Genel Müdür




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074587


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Tam 6.599 6.658 -78,00  
Yarım 3.215 3.256 -38,00  
Çeyrek 1.613 1.628 -19,00  
Gümüş.Ons 19,27 19,30 -0,32  
Gümüş Gr. 11,48 11,50 -0,23  
B. Petrol 94,08 94,08 -0,96  
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