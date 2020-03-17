GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

17.03.2020 14:31
GÜNCEL HABERLER



***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )

Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Fon portföyünde kısa vadeli borçlanma araçlarına yatırım yapılmış olan Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye yönelik olarak JCR tarafından belirlenen kısa vadeli ulusal not "A-1(trk)" olarak teyit edilmiştir. Uzun vadeli ulusal not ise "A(trk)" iken "A+(trk)" seviyesine yukarı yönlü revize edilmiş ve görünüm "Stabil" olarak belirlenmiştir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830071


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:2185.160
Değişim :  -3,10% |  -2.728,69
Açılış :  88.923  
Önceki Kapanış :  87.888  
En Yüksek
88.949 En Düşük
81.936
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 3,30 37.221.376 % 10,00  
EGCEY 0,40 71.400 % 8,11  
SALIX 3,65 5.453 % 2,82  
VAKBN 4,52 191.368.583 % 1,57  
HALKB 5,02 217.350.470 % 1,41  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8323 7,8715 % -0,49  
Frank 6,7363 6,7769 % -0,43  
Riyal 1,7235 1,7321 % 0,88  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.481 1.481 -33,50  
Altın Gr. 307 307 -6,00  
Cumhuriyet 2.056 2.085 17,00  
Tam 2.048 2.101 17,80  
Yarım 990 1.016 8,61  
Çeyrek 497 508 4,31  
Gümüş.Ons 12,48 12,51 -0,41  
Gümüş Gr. 2,58 2,59 -0,09  
B. Petrol 29,79 29,79 -0,26  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru