***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
17.03.2020 14:31
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon portföyünde kısa vadeli borçlanma araçlarına yatırım yapılmış olan Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye yönelik olarak JCR tarafından belirlenen kısa vadeli ulusal not "A-1(trk)" olarak teyit edilmiştir. Uzun vadeli ulusal not ise "A(trk)" iken "A+(trk)" seviyesine yukarı yönlü revize edilmiş ve görünüm "Stabil" olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830071
BIST
15:2185.160
En Yüksek
|Değişim
|: -3,10%
|| -2.728,69
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
15:216,4921
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0642
|Açılış
|: 6,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4949
En Düşük
6,4177
15:217,1316
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0613
|Açılış
|: 7,1345
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1246
15:21308,48
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -4,96
|Açılış
|: 308,48
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.221.376
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,40
|71.400
|% 8,11
|
|SALIX
|3,65
|5.453
|% 2,82
|
|VAKBN
|4,52
|191.368.583
|% 1,57
|
|HALKB
|5,02
|217.350.470
|% 1,41
|
|SNGYO
|0,81
|409.041
|% -10,00
|
|CRFSA
|4,86
|2.332.875
|% -10,00
|
|MAVI
|34,02
|2.281.748
|% -10,00
|
|KRSAN
|7,65
|5.370
|% -10,00
|
|MERIT
|11,70
|4.050
|% -10,00
|
|HALKB
|5,02
|217.350.470
|% 1,41
|
|VAKBN
|4,52
|191.368.583
|% 1,57
|
|PGSUS
|31,74
|141.777.469
|% -9,68
|
|ODAS
|1,15
|86.766.655
|% -8,00
|
|IHLGM
|0,79
|78.031.511
|% -8,14
|
|IHLGM
|0,79
|78.031.511
|% -8,14
|
|ODAS
|1,15
|86.766.655
|% -8,00
|
|EKGYO
|1,11
|76.324.318
|% -1,77
|
|CEMAS
|0,66
|32.807.596
|% -8,33
|
|HALKB
|5,02
|217.350.470
|% 1,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8323
|7,8715
|% -0,49
|
|Frank
|6,7363
|6,7769
|% -0,43
|
|Riyal
|1,7235
|1,7321
|% 0,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.481
|1.481
|-33,50
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-6,00
|
|Cumhuriyet
|2.056
|2.085
|17,00
|
|Tam
|2.048
|2.101
|17,80
|
|Yarım
|990
|1.016
|8,61
|
|Çeyrek
|497
|508
|4,31
|
|Gümüş.Ons
|12,48
|12,51
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|2,58
|2,59
|-0,09
|
|B. Petrol
|29,79
|29,79
|-0,26
|