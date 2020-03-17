***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
17.03.2020 14:31
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon portföyünde kısa vadeli borçlanma araçlarına yatırım yapılmış olan Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye yönelik olarak JCR tarafından belirlenen kısa vadeli ulusal not "A-1(trk)" olarak teyit edilmiştir. Uzun vadeli ulusal not ise "A(trk)" iken "A+(trk)" seviyesine yukarı yönlü revize edilmiş ve görünüm "Stabil" olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830072
BIST
15:0484.677
En Yüksek
|Değişim
|: -3,65%
|| -3.210,93
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
15:046,4864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0585
|Açılış
|: 6,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4949
En Düşük
6,4177
15:047,1383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0546
|Açılış
|: 7,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1246
15:04308,38
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -5,06
|Açılış
|: 308,35
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.210.578
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,40
|71.400
|% 8,11
|
|VESTL
|9,33
|33.214.872
|% 4,71
|
|SELGD
|1,39
|256.018
|% 4,51
|
|TBORG
|13,33
|361.392
|% 4,14
|
|DOAS
|6,12
|3.830.712
|% -10,00
|
|FROTO
|50,85
|13.903.026
|% -10,00
|
|CRFSA
|4,86
|2.326.528
|% -10,00
|
|KAPLM
|3,78
|85.091
|% -10,00
|
|DAGI
|1,44
|366.082
|% -10,00
|
|ASELS
|21,16
|866.381.849
|% -7,68
|
|THYAO
|7,79
|736.578.787
|% -5,35
|
|GARAN
|8,15
|524.775.708
|% -0,49
|
|NUGYO
|2,23
|360.000.000
|% -4,70
|
|YKBNK
|2,01
|220.490.506
|% -0,99
|
|YKBNK
|2,01
|220.490.506
|% -0,99
|
|IHLGM
|0,78
|77.720.554
|% -9,30
|
|THYAO
|7,79
|736.578.787
|% -5,35
|
|NUGYO
|2,23
|360.000.000
|% -4,70
|
|TSKB
|0,89
|75.991.468
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8312
|7,8705
|% -0,50
|
|Frank
|6,7417
|6,7823
|% -0,35
|
|Riyal
|1,7254
|1,7340
|% 0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-5,30
|
|Cumhuriyet
|2.056
|2.085
|17,00
|
|Tam
|2.053
|2.106
|22,54
|
|Yarım
|992
|1.018
|10,90
|
|Çeyrek
|498
|509
|5,45
|