***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









vadeli ulusal not "AA+(tur)" olarak teyit edilmiş, ancak not görünümü "Negatif" olarak aşağı yönlü revize edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839510BIST