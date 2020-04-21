***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
21.04.2020 11:05
vadeli ulusal not "AA+(tur)" olarak teyit edilmiş, ancak not görünümü "Negatif" olarak aşağı yönlü revize edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839510
BIST
13:5397.963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -982,93
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.539
13:536,9734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0343
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9756
En Düşük
6,9352
13:537,5544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0162
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5653
En Düşük
7,5188
13:53376,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -1,65
|Açılış
|: 376,83
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,27
En Düşük
374,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|12,65
|3.452.628
|% 10,00
|
|BIZIM
|13,45
|79.805.363
|% 9,98
|
|PINSU
|4,87
|59.442.132
|% 9,93
|
|EKIZ
|5,54
|1.027.881
|% 9,92
|
|BALAT
|2,66
|503.349
|% 9,92
|
|MERIT
|15,31
|4.444
|% -7,21
|
|QNBFL
|116,50
|16.820.066
|% -5,67
|
|IZFAS
|1,85
|157.184
|% -5,13
|
|HALKS
|3,60
|22.865
|% -4,76
|
|EPLAS
|13,71
|54.570
|% -4,26
|
|ODAS
|1,66
|362.127.962
|% 3,11
|
|GARAN
|8,26
|354.126.798
|% -1,55
|
|ASELS
|27,08
|338.464.450
|% -1,17
|
|THYAO
|10,49
|338.397.304
|% -1,41
|
|ISFIN
|3,36
|329.874.368
|% 1,51
|
|ODAS
|1,66
|362.127.962
|% 3,11
|
|ISFIN
|3,36
|329.874.368
|% 1,51
|
|GSRAY
|2,50
|197.548.159
|% 8,23
|
|ISYAT
|2,36
|139.335.177
|% 3,96
|
|KRDMD
|2,21
|129.693.287
|% -2,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5729
|8,6159
|% -0,33
|
|Frank
|7,1495
|7,1925
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8501
|1,8594
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.681
|1.683
|-13,21
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-2,25
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.472
|-11,70
|
|Tam
|2.478
|2.537
|-23,40
|
|Yarım
|1.207
|1.238
|-5,80
|
|Çeyrek
|605
|619
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|15,03
|15,06
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|-0,04
|
|B. Petrol
|21,57
|21,57
|-4,00
|