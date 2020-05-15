***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon portföyünde kısa vadeli borçlanma araçlarına yatırım yapılmış olan Arçelik A.Ş.'ye yönelik olarak Fitch tarafından belirlenen uzun vadeli not "BB+" iken "BB" seviyesine aşağı yönlü revize edilmiş ve görünüm "Durağan" olarak belirlenmiştir. Yapılan revizyon uluslararası kredi notunu ilgilendirmekte olup ülkemizdeki yatırımcılar ve kolektif yatırım kuruluşları tarafından esas alınan ulusal kredi notunda [AAA(Tur)] ise bir değişiklik bulunmamaktadır.İlaveten QNB Finans Faktoring A.Ş.'ye yönelik olarak TurkRating tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal not "TR AA-" iken "TR AA" seviyesine yukarı yönlü revize edilmiş ve görünüm "Durağan" olarak belirlenmiştir. Kısa vadeli ulusal kredi notunda [TR A1] ise bir değişiklik bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845579BIST