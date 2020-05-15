***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarQNB Finans Faktoring A.Ş.'ye yönelik olarak TurkRating tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal not "TR AA-" iken "TR AA" seviyesine yukarı yönlü revize edilmiş ve görünüm "Durağan" olarak belirlenmiştir. Kısa vadeli ulusal kredi notunda [TR A1] ise bir değişiklik bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845580BIST