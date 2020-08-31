***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon portföyünde kısa vadeli borçlanma araçlarına yatırım yapılmış olan Arçelik A.Ş.'ye yönelik olarak Fitch tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal not "AAA(tur)" olarak teyit edilmiş not görünümü ise "negatif" olarak revize edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871787BIST