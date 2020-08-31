***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
31.08.2020 14:42
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon portföyünde kısa vadeli borçlanma araçlarına yatırım yapılmış olan Arçelik A.Ş.'ye yönelik olarak Fitch tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal not "AAA(tur)" olarak teyit edilmiş not görünümü ise "negatif" olarak revize edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871787
BIST
14:361.085
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -15,45
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.101
|
1.102
En Düşük
1.084
14:367,3519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0184
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3630
|
7,3596
En Düşük
7,2953
14:368,7798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0785
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7798
En Düşük
8,6730
14:36465,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,77
|Açılış
|: 465,08
|
|Önceki Kapanış
|: 463,31
|
466,09
En Düşük
460,95
BIST En Aktif Hisseler14:34
|SEKUR
|7,92
|7.811.583
|% 10,00
|
|ULAS
|3,19
|35.742.528
|% 10,00
|
|INTEM
|19,80
|19.191.923
|% 10,00
|
|PKENT
|935,00
|5.916.595
|% 10,00
|
|KENT
|543,00
|39.992.798
|% 9,99
|
|KSTUR
|67,10
|36.928
|% -9,87
|
|MERIT
|32,92
|123.694
|% -9,81
|
|IZFAS
|3,49
|1.008.260
|% -7,67
|
|BMELK
|4,90
|291.847
|% -6,67
|
|POLTK
|160,00
|225.269
|% -5,83
|
|KRDMD
|3,12
|809.919.807
|% 0,97
|
|GUSGR
|6,25
|467.579.754
|% -3,10
|
|GARAN
|6,80
|388.432.626
|% -1,73
|
|EKGYO
|1,77
|381.218.643
|% -3,28
|
|FENER
|25,68
|379.908.798
|% 4,31
|
|KRDMD
|3,12
|809.919.807
|% 0,97
|
|EKGYO
|1,77
|381.218.643
|% -3,28
|
|GSRAY
|3,13
|236.663.655
|% 1,95
|
|GUSGR
|6,25
|467.579.754
|% -3,10
|
|ZOREN
|2,79
|204.734.946
|% 0,36
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3464
|7,3514
|% 0,24
|
|Euro
|8,7668
|8,7781
|% 0,88
|
|Sterlin
|9,7733
|9,8223
|% 0,12
|
|Frank
|8,1091
|8,1580
|% 0,40
|
|Riyal
|1,9546
|1,9644
|% 0,26
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.968
|2,97
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,41
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|8,00
|
|Tam
|3.066
|3.142
|3,22
|
|Yarım
|1.482
|1.520
|1,56
|
|Çeyrek
|743
|760
|0,78
|
|Gümüş.Ons
|28,02
|28,06
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,13
|
|B. Petrol
|46,37
|46,37
|0,56
|
Seans Raporu
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