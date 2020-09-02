***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon portföyünde kısa vadeli borçlanma araçlarına yatırım yapılmış olan QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. ve Deniz Finansal Kiralama A.Ş.'ye yönelik olarak Fitch tarafından belirlenen uzun vadeli TL not "BB-" olarak teyit edilmiş görünüm ise "Durağan" iken "Negatif" olarak revize edilmiştir. Yapılan revizyon uluslararası kredi notunu ilgilendirmekte olup ülkemizdeki yatırımcılar ve kolektif yatırım kuruluşları tarafından esas alınan ulusal kredi notunda [AA(tur), Durağan] bir değişiklik bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872944BIST