***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
02.09.2020 14:51
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon portföyünde kısa vadeli borçlanma araçlarına yatırım yapılmış olan QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. ve Deniz Finansal Kiralama A.Ş.'ye yönelik olarak Fitch tarafından belirlenen uzun vadeli TL not "BB-" olarak teyit edilmiş görünüm ise "Durağan" iken "Negatif" olarak revize edilmiştir. Yapılan revizyon uluslararası kredi notunu ilgilendirmekte olup ülkemizdeki yatırımcılar ve kolektif yatırım kuruluşları tarafından esas alınan ulusal kredi notunda [AA(tur), Durağan] bir değişiklik bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872944
BIST
16:191.083
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,08
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.082
16:197,3858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0182
|Açılış
|: 7,4040
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3876
En Düşük
7,3588
16:198,7417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0361
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7347
16:19465,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,53
|Açılış
|: 465,14
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler16:19
|FENER
|31,02
|685.172.941
|% 10,00
|
|PKENT
|1.131,30
|4.578.728
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|846.081
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|433.740
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|640.903
|% 10,00
|
|KENT
|509,40
|13.301.644
|% -10,00
|
|DOGUB
|4,26
|100.625.568
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|611.665
|% -9,93
|
|OZBAL
|6,67
|149.352.626
|% -8,88
|
|FONET
|10,67
|22.658.175
|% -5,66
|
|SISE
|6,20
|742.140.415
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,48
|703.047.790
|% 9,78
|
|FENER
|31,02
|685.172.941
|% 10,00
|
|BJKAS
|3,33
|619.657.025
|% 7,42
|
|ASELS
|16,74
|574.615.473
|% -0,53
|
|GSRAY
|3,48
|703.047.790
|% 9,78
|
|BJKAS
|3,33
|619.657.025
|% 7,42
|
|EKGYO
|1,77
|254.335.697
|% 0,57
|
|PETKM
|3,96
|543.360.517
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,91
|114.513.818
|% 7,06
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3837
|7,3858
|% 0,25
|
|Euro
|8,7349
|8,7417
|% -0,41
|
|Sterlin
|9,8240
|9,8732
|% -0,04
|
|Frank
|8,0657
|8,1143
|% -0,00
|
|Riyal
|1,9633
|1,9732
|% 0,29
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|-14,10
|
|Altın Gr.
|465
|466
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-2,00
|
|Tam
|3.076
|3.154
|-9,83
|
|Yarım
|1.487
|1.525
|-4,75
|
|Çeyrek
|746
|763
|-2,38
|
|Gümüş.Ons
|27,60
|27,64
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|-0,08
|
|B. Petrol
|45,68
|45,68
|0,10
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:29OZBAL
Yüzde -8.61 oranında düşüşle 6.69 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 152, 185 adet işlem
-
16:27PRZMA
Yüzde -4.60 oranında düşüşle 3.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 448, 397 adet işlem
-
16:26ERSU
Yüzde -4.37 oranında düşüşle 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 271, 634 adet işlem
-
16:25DGGYO
Yüzde -3.38 oranında düşüşle 10.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 062, 657 adet işlem
-
16:23DOGUB
Yüzde -9.94 oranında düşüşle 4.26 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 118, 678 adet işlem