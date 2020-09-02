***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
02.09.2020 14:55
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon portföyünde kısa vadeli borçlanma araçlarına yatırım yapılmış olan Garanti Faktoring A.Ş., QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. ve QNB Finans Faktoring A.Ş.'ye yönelik olarak Fitch tarafından belirlenen uzun vadeli TL not "BB-" olarak teyit edilmiş görünüm ise "Durağan" iken "Negatif" olarak revize edilmiştir. Yapılan revizyon uluslararası kredi notunu ilgilendirmekte olup ülkemizdeki yatırımcılar ve kolektif yatırım kuruluşları tarafından esas alınan ulusal kredi notunda [AA(tur), Durağan] bir değişiklik bulunmamaktadır.
Benzer şekilde Yapı Kredi Faktoring A.Ş. ve Yapı Kredi Yatırım A.Ş.'ye yönelik olarak belirlenen uzun vadeli TL not "B+" olarak teyit edilmiş görünüm ise "Negatif" olarak revize edilmiştir. Ulusal kredi notunda [A+(tur), Durağan] bir değişiklik bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872945
BIST
16:151.085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,57
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.082
16:157,3860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0184
|Açılış
|: 7,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3876
En Düşük
7,3588
16:158,7421
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0357
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7399
16:15465,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,15
|Açılış
|: 465,52
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler16:15
|FENER
|31,02
|684.789.689
|% 10,00
|
|PKENT
|1.131,30
|4.577.597
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|846.081
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|433.740
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|640.903
|% 10,00
|
|KENT
|509,40
|13.215.555
|% -10,00
|
|DOGUB
|4,26
|100.471.578
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|611.665
|% -9,93
|
|OZBAL
|6,69
|148.527.762
|% -8,61
|
|AYCES
|52,00
|77.218
|% -5,45
|
|SISE
|6,23
|712.659.825
|% 0,48
|
|GSRAY
|3,46
|686.395.066
|% 9,15
|
|FENER
|31,02
|684.789.689
|% 10,00
|
|BJKAS
|3,31
|580.709.449
|% 6,77
|
|ASELS
|16,78
|570.815.009
|% -0,30
|
|GSRAY
|3,46
|686.395.066
|% 9,15
|
|BJKAS
|3,31
|580.709.449
|% 6,77
|
|EKGYO
|1,76
|253.991.008
|% 0,00
|
|PETKM
|3,97
|540.271.339
|% 0,25
|
|YKBNK
|2,05
|261.703.584
|% -0,49
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3834
|7,3860
|% 0,25
|
|Euro
|8,7393
|8,7421
|% -0,41
|
|Sterlin
|9,8259
|9,8751
|% -0,02
|
|Frank
|8,0703
|8,1189
|% 0,06
|
|Riyal
|1,9628
|1,9727
|% 0,26
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|-7,77
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|3.101
|3.148
|1,00
|
|Tam
|3.083
|3.161
|-2,29
|
|Yarım
|1.490
|1.529
|-1,10
|
|Çeyrek
|747
|765
|-0,56
|
|Gümüş.Ons
|27,75
|27,79
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|-0,07
|
|B. Petrol
|45,70
|45,70
|0,12
|