***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon portföyünde kısa vadeli borçlanma araçlarına yatırım yapılmış olan Garanti Faktoring A.Ş., QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. ve QNB Finans Faktoring A.Ş.'ye yönelik olarak Fitch tarafından belirlenen uzun vadeli TL not "BB-" olarak teyit edilmiş görünüm ise "Durağan" iken "Negatif" olarak revize edilmiştir. Yapılan revizyon uluslararası kredi notunu ilgilendirmekte olup ülkemizdeki yatırımcılar ve kolektif yatırım kuruluşları tarafından esas alınan ulusal kredi notunda [AA(tur), Durağan] bir değişiklik bulunmamaktadır.Benzer şekilde Yapı Kredi Faktoring A.Ş. ve Yapı Kredi Yatırım A.Ş.'ye yönelik olarak belirlenen uzun vadeli TL not "B+" olarak teyit edilmiş görünüm ise "Negatif" olarak revize edilmiştir. Ulusal kredi notunda [A+(tur), Durağan] bir değişiklik bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872945BIST