***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
08.10.2020 14:32
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon portföyünde borçlanma araçlarına yatırım yapılmış olan Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye yönelik Saha uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notu "AA+" iken "AAA" seviyesine yükseltilmiş, görünüm ise "stabil" olarak belirlenmiştir. Kısa vadeli ulusal notunda (A1+) değişiklik bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879800
BIST
15:481.152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,81
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
15:487,9373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0555
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
15:489,3394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0630
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
15:48483,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 5,15
|Açılış
|: 483,54
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,89
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler15:48
|DYOBY
|13,20
|249.686.678
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|18.926.621
|% 10,00
|
|UTPYA
|18,37
|10.421.759
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.051.717
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|2.031.748
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|642.634
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|24.534.918
|% -9,92
|
|PETKM
|4,48
|1.064.692.003
|% 1,82
|
|SISE
|6,75
|968.896.356
|% 0,90
|
|ASELS
|18,19
|885.942.745
|% -1,99
|
|TUPRS
|81,85
|765.181.376
|% 1,99
|
|TKNSA
|9,27
|583.746.846
|% -4,83
|
|PETKM
|4,48
|1.064.692.003
|% 1,82
|
|IHLAS
|1,14
|231.931.740
|% 5,56
|
|YYAPI
|1,29
|230.960.352
|% 3,20
|
|YGYO
|1,16
|193.229.279
|% 5,45
|
|SKBNK
|1,69
|272.838.215
|% 0,60
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9332
|7,9373
|% 0,70
|
|Euro
|9,3326
|9,3394
|% 0,68
|
|Sterlin
|10,1984
|10,2496
|% 0,42
|
|Frank
|8,5933
|8,6451
|% 0,37
|
|Riyal
|2,1056
|2,1162
|% 0,48
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|11,66
|
|Altın Gr.
|483
|483
|4,46
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|43,00
|
|Tam
|3.181
|3.260
|40,36
|
|Yarım
|1.538
|1.577
|19,52
|
|Çeyrek
|771
|789
|9,76
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,12
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,07
|
|B. Petrol
|42,82
|42,82
|0,83
|
Seans Raporu
15:48
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16:02XU100
Endeks 1, 151 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 08 altında . İşlem hacmi 13, 714.00 milyon TL de
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15:59ATEKS
Yüzde -3.60 oranında düşüşle 21.96 lira fiyatla işlem gören hissede 300, 421 adet işlem
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15:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, GUBRF, MGROS
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15:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, TUPRS, TKFEN
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15:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 44 kaybederek (% -0.04 ) 1, 052