***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
16.10.2020 13:21
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon portföyünde borçlanma araçlarına yatırım yapılmış olan İş Faktoring A.Ş.'ye yönelik Saha uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notu "AA" iken "AA-" seviyesine çekilmiş, görünüm ise "stabil" olarak belirlenmiştir. Kısa vadeli ulusal notunda (A1+) değişiklik bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882151
BIST
13:531.190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 9,49
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.191
En Düşük
1.185
13:537,9459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0135
|Açılış
|: 7,9360
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,9498
En Düşük
7,9127
13:539,3197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0237
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2750
|
9,3223
En Düşük
9,2709
13:53487,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,25
|Açılış
|: 487,56
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
488,07
En Düşük
485,20
BIST En Aktif Hisseler13:53
|TKURU
|357,50
|41.841.449
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|35.860.683
|% 10,00
|
|EUYO
|3,75
|1.380.795
|% 9,97
|
|MERKO
|25,18
|39.722.835
|% 9,96
|
|GEDZA
|19,78
|20.065.167
|% 9,95
|
|POLTK
|353,00
|3.545.532
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|628.446
|% -9,99
|
|DAGI
|13,16
|3.872.620
|% -9,99
|
|BASCM
|9,37
|37.246
|% -9,99
|
|COSMO
|8,84
|1.246.617
|% -9,98
|
|SISE
|6,81
|841.286.124
|% 1,34
|
|PETKM
|4,73
|592.054.579
|% 0,64
|
|KERVT
|7,78
|442.699.983
|% 3,46
|
|TUPRS
|82,55
|347.452.939
|% 1,60
|
|GARAN
|7,07
|325.688.192
|% 0,86
|
|IHLGM
|1,71
|309.768.586
|% 7,55
|
|EKGYO
|1,93
|297.386.169
|% -0,52
|
|SKBNK
|1,80
|266.040.132
|% 4,05
|
|PETKM
|4,73
|592.054.579
|% 0,64
|
|SISE
|6,81
|841.286.124
|% 1,34
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9415
|7,9459
|% 0,17
|
|Euro
|9,3146
|9,3197
|% 0,25
|
|Sterlin
|10,2610
|10,3124
|% 0,43
|
|Frank
|8,6529
|8,7051
|% 0,04
|
|Riyal
|2,1111
|2,1217
|% 0,01
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.910
|0,71
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,46
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.268
|16,00
|
|Tam
|3.209
|3.289
|24,01
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|11,62
|
|Çeyrek
|778
|795
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,41
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,04
|
|B. Petrol
|42,73
|42,73
|-0,43
|