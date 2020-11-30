***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
30.11.2020 12:53
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon portföyünde borçlanma araçlarına yatırım yapılmış olan Vakıf Faktoring A.Ş.'ye yönelik Kobirate ulusal kredi derecelendirme notları kısa vade için KR A-1, uzun vade için KR AA- olarak teyit edilmiştir. Not görünümü ise "OLUMLU" iken "DURAĞAN" olarak revize edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890511
BIST
13:191.311
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -17,52
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.304
13:197,7862
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0275
|Açılış
|: 7,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8635
En Düşük
7,7635
13:199,3349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0167
|Açılış
|: 9,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4206
En Düşük
9,3049
13:19444,17
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -5,38
|Açılış
|: 444,17
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
442,80
BIST En Aktif Hisseler13:15
|SELEC
|12,54
|178.916.757
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|204.079
|% 10,00
|
|TKNSA
|12,13
|108.050.834
|% 9,97
|
|SAFKR
|15,25
|36.643.211
|% 9,95
|
|BAYRK
|9,52
|50.531.389
|% 9,93
|
|PKENT
|855,00
|23.680
|% -10,00
|
|CASA
|78,95
|1.342
|% -9,98
|
|POLTK
|325,00
|726.940
|% -9,22
|
|ISBIR
|2.850,00
|440.626
|% -8,06
|
|IZTAR
|14,02
|2.235.705
|% -7,34
|
|EKGYO
|2,22
|1.370.674.265
|% 2,30
|
|PETKM
|4,30
|809.045.602
|% 1,65
|
|KRDMD
|5,06
|554.697.801
|% -1,94
|
|TSKB
|2,24
|441.624.753
|% -7,05
|
|THYAO
|11,66
|440.085.242
|% -2,26
|
|EKGYO
|2,22
|1.370.674.265
|% 2,30
|
|TEKTU
|2,10
|414.287.332
|% 5,53
|
|TSKB
|2,24
|441.624.753
|% -7,05
|
|PETKM
|4,30
|809.045.602
|% 1,65
|
|YKBNK
|2,94
|381.163.874
|% -1,67
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7817
|7,7892
|% -0,31
|
|Euro
|9,3265
|9,3363
|% -0,16
|
|Sterlin
|10,3424
|10,3943
|% -0,15
|
|Frank
|8,5868
|8,6385
|% -0,20
|
|Riyal
|2,0697
|2,0801
|% -0,36
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-14,39
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-5,30
|
|Cumhuriyet
|2.959
|3.004
|-36,00
|
|Tam
|2.940
|3.014
|-43,03
|
|Yarım
|1.421
|1.458
|-20,82
|
|Çeyrek
|713
|729
|-10,41
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,17
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|5,54
|5,56
|-0,15
|
|B. Petrol
|47,31
|47,31
|-0,94
|