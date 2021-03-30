***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon portföyünde borçlanma araçlarına yatırım yapılmış olan Yatırım Finansman Menkul Değerler Anonim Şirketi'ne yönelik Saha kısa vadeli ulusal kredi derecelendirme notu "A1" iken "A1+" seviyesine yükseltilmiştir. Uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notu da "A+" iken "AA-" seviyesine yükseltilmiş, görünüm ise "stabil" olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921968BIST