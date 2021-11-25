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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

25.11.2021 13:39
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu


***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )

Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

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Açıklamalar

Fon portföyünde borçlanma araçlarına yatırım yapılmış olan Vakıf Faktoring A.Ş.'ye yönelik Kobirate tarafından kısa vadeli ulusal kredi derecelendirme notu KR A-1 olarak teyit edilmiş olup, uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notu KR AA olarak yukarı yönlü revize edilmiştir ve görünümü durağan olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979583


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Gümüş Gr. 9,12 9,12 0,12  
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