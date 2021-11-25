***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
25.11.2021 13:39
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon portföyünde borçlanma araçlarına yatırım yapılmış olan Vakıf Faktoring A.Ş.'ye yönelik Kobirate tarafından kısa vadeli ulusal kredi derecelendirme notu KR A-1 olarak teyit edilmiş olup, uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notu KR AA olarak yukarı yönlü revize edilmiştir ve görünümü durağan olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979583
BIST
14:141.816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,67
|Açılış
|: 1.816
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
1.834
En Düşük
1.813
14:1412,0395
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1519
|Açılış
|: 12,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
14:1413,5277
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,1980
|Açılış
|: 13,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
14:14697,26
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 13,73
|Açılış
|: 696,54
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler14:12
|TRILC
|11,88
|244.482.260
|% 10,00
|
|YEOTK
|55,55
|80.572.971
|% 10,00
|
|TUCLK
|17,60
|16.582.289
|% 10,00
|
|ISBTR
|34.155,00
|1.161.272
|% 10,00
|
|BALAT
|8,80
|781.033
|% 10,00
|
|KENT
|184,80
|2.395.420
|% -9,99
|
|DITAS
|25,04
|74.989.938
|% -8,75
|
|ARSAN
|5,18
|20.870.564
|% -2,63
|
|CELHA
|7,53
|6.548.888
|% -2,59
|
|KRDMB
|7,77
|9.877.658
|% -2,39
|
|PETKM
|7,67
|1.700.713.093
|% -3,40
|
|SASA
|39,76
|1.663.363.819
|% 3,43
|
|ASELS
|21,78
|1.195.047.343
|% 3,71
|
|GARAN
|11,76
|942.909.461
|% -0,59
|
|KRDMD
|8,73
|840.638.683
|% -0,57
|
|PETKM
|7,67
|1.700.713.093
|% -3,40
|
|YKBNK
|3,44
|471.094.862
|% -0,86
|
|ODAS
|1,61
|165.508.464
|% 1,26
|
|KRDMD
|8,73
|840.638.683
|% -0,57
|
|EKGYO
|2,23
|202.107.017
|% 0,45
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0085
|12,0395
|% 1,28
|
|Euro
|13,4826
|13,5277
|% 1,49
|
|Sterlin
|15,9715
|16,0516
|% 1,09
|
|Frank
|12,8325
|12,9098
|% 1,21
|
|Riyal
|3,1971
|3,2131
|% 1,19
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|2,41
|
|Altın Gr.
|691
|691
|7,92
|
|Cumhuriyet
|4.557
|4.626
|16,00
|
|Tam
|4.536
|4.656
|8,72
|
|Yarım
|2.193
|2.252
|4,21
|
|Çeyrek
|1.100
|1.126
|2,11
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,64
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,12
|9,12
|0,12
|
|B. Petrol
|81,97
|81,97
|-0,28
|