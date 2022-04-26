***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon portföyünde borçlanma araçlarına yatırım yapılmış olan A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye yönelik, JCR Eurasia Rating tarafından uzun vadeli ulusal kurum kredi derecelendirme notu "A (tr)"düzeyinden "A+ (tr) düzeyine yukarı yönlü revize edilmiş olup, kısa vadeli ulusal kurum kredi notu J1 (tr) ve görünümleri stabildir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023663BIST