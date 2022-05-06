***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon portföyünde borçlanma araçlarına yatırım yapılmış olan İş Finansal Kiralama A.Ş.'ye yönelik, Fitch Ratings tarafından ulusal uzun vadeli kredi derecelendirme notu A+ (tur) şeklinde teyit edilirken, görünümü durağandan negatife çevrilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027323BIST