***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
09.05.2022 14:24
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon portföyünde borçlanma araçlarına yatırım yapılmış olan Ak Finansal Kiralama A.Ş.'ye yönelik, Fitch Ratings tarafından ulusal uzun vadeli kredi derecelendirme notu A+ (tur) şeklinde teyit edilirken, görünümü durağandan negatife çevrilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027742
BIST
14:152.446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -12,25
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
14:1515,0353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0903
|Açılış
|: 15,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,0405
En Düşük
14,9241
14:1515,8613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0871
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,8660
En Düşük
15,7132
14:15898,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -7,16
|Açılış
|: 898,05
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,59
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler14:15
|YBTAS
|20.900,00
|1.159.702
|% 10,00
|
|BOSSA
|52,50
|16.962.213
|% 9,97
|
|UFUK
|41,72
|1.749.716
|% 9,96
|
|EMNIS
|24,76
|1.070.901
|% 9,95
|
|BRKSN
|9,84
|2.705.536
|% 9,94
|
|DEVA
|36,46
|106.535.717
|% -8,02
|
|KUYAS
|6,13
|17.987.862
|% -5,69
|
|AYES
|21,26
|383.639
|% -5,26
|
|SANFM
|37,78
|15.846.098
|% -4,60
|
|POLHO
|3,59
|28.950.192
|% -4,52
|
|THYAO
|42,32
|2.435.863.848
|% -0,14
|
|KRDMD
|16,04
|2.101.542.156
|% 3,62
|
|SISE
|19,50
|1.746.883.047
|% 0,57
|
|EREGL
|33,04
|1.258.963.044
|% 0,30
|
|TUPRS
|244,40
|1.157.834.573
|% -4,23
|
|EKGYO
|2,67
|561.847.195
|% -0,74
|
|KRDMD
|16,04
|2.101.542.156
|% 3,62
|
|YKBNK
|4,76
|558.949.124
|% -1,65
|
|KARSN
|5,52
|542.014.489
|% 1,47
|
|SISE
|19,50
|1.746.883.047
|% 0,57
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0251
|15,0353
|% 0,60
|
|Euro
|15,8406
|15,8613
|% 0,55
|
|Sterlin
|18,4791
|18,5717
|% 0,53
|
|Frank
|15,0765
|15,1673
|% 0,17
|
|Riyal
|3,9948
|4,0148
|% 0,59
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|-25,30
|
|Altın Gr.
|898
|898
|-7,38
|
|Cumhuriyet
|6.050
|6.142
|-62,00
|
|Tam
|6.028
|6.181
|-54,16
|
|Yarım
|2.913
|2.990
|-26,21
|
|Çeyrek
|1.461
|1.495
|-13,10
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,78
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|10,52
|10,54
|-0,22
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,39
|