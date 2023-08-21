***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
21.08.2023 17:43
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon portföyünde borçlanma araçlarına yatırım yapılmış olan Yükselen Çelik A.Ş.'ye yönelik, JCR tarafından Şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating notu "A+ (tr)" seviyesinden "A- (tr)" seviyesine revize edilmiş olup, notun görünümü negatif olarak belirlenmiştir. Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi derecelendirme notu ise J2 (tr) olarak açıklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187696
BIST
'
18:007.794
En Düşük
|Değişim
|: 3,74%
|| 281,11
|Açılış
|: 7.446
|
|Önceki Kapanış
|: 7.513
|
7.412
En Yüksek
7.820
18:0027,1960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1271
|Açılış
|: 27,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1750
|
27,2081
En Düşük
27,0300
18:0029,5951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1214
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6757
En Düşük
29,1877
18:001.647,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,03
|Açılış
|: 1.647,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,53
|
1.658,50
En Düşük
1.642,15
BIST En Aktif Hisseler18:00
|TUPRS
|139,70
|10.767.536.504
|% 10,00
|
|ANSGR
|35,86
|296.773.950
|% 10,00
|
|CVKMD
|441,30
|964.112.452
|% 10,00
|
|ULKER
|53,35
|953.074.232
|% 10,00
|
|TATEN
|29,92
|7.598.812
|% 10,00
|
|INGRM
|956,70
|63.307.990
|% -10,00
|
|AVHOL
|109,10
|246.670.399
|% -9,98
|
|RUBNS
|42,72
|809.722.860
|% -9,49
|
|BRMEN
|3,32
|1.245.525
|% -7,78
|
|CMENT
|124,00
|3.352.459
|% -7,05
|
|EREGL
|44,98
|12.386.616.386
|% 7,35
|
|THYAO
|258,70
|11.750.775.225
|% 2,90
|
|TUPRS
|139,70
|10.767.536.504
|% 10,00
|
|AKBNK
|28,36
|7.560.453.608
|% -1,05
|
|TTKOM
|23,20
|6.538.483.621
|% 6,91
|
|YKBNK
|16,02
|6.079.341.848
|% 0,75
|
|SKBNK
|4,04
|1.434.147.757
|% 0,50
|
|EKGYO
|9,03
|2.991.770.938
|% 5,61
|
|TTKOM
|23,20
|6.538.483.621
|% 6,91
|
|EREGL
|44,98
|12.386.616.386
|% 7,35
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1507
|27,1785
|% 0,40
|
|Euro
|29,5863
|29,5973
|% 0,42
|
|Sterlin
|34,4762
|34,6491
|% 0,31
|
|Frank
|30,7293
|30,9144
|% 0,52
|
|Riyal
|7,2212
|7,2574
|% 0,33
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|-1,23
|
|Altın Gr.
|1.647
|1.647
|2,96
|
|Cumhuriyet
|11.372
|11.543
|47,00
|
|Tam
|11.103
|11.192
|64,00
|
|Yarım
|5.569
|5.622
|33,00
|
|Çeyrek
|2.776
|2.811
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,05
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|20,05
|20,08
|0,27
|
|B. Petrol
|84,89
|84,89
|0,07
|
Seans Raporu
18:00
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17:58XU100
Endeks 7, 804 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 87 üstünde . İşlem hacmi 157, 485.00 milyon TL de
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17:58PAPIL
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17:57TEZOL
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, TCELL, BIMAS