***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
22.09.2023 16:52
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon portföyünde borçlanma araçlarına yatırım yapılmış olan Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye yönelik
KobiRate tarafından Şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu KR AA+'dan yukarı yönlü revize edilerek KR AAA' ya yükseltilmiş, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu KR A-1 olarak teyit edilmiştir. Görünüm durağan olarak değerlendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196885
BIST
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17:138.045
En Düşük
|Değişim
|: 0,56%
|| 44,92
|Açılış
|: 8.035
|
|Önceki Kapanış
|: 8.000
|
7.981
En Yüksek
8.094
17:1327,1668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0462
|Açılış
|: 27,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1100
|
27,1739
En Düşük
27,0615
17:1328,9854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0844
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,3825
En Düşük
28,8221
17:131.682,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 7,59
|Açılış
|: 1.682,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,55
|
1.684,53
En Düşük
1.670,99
BIST En Aktif Hisseler17:11
|ADGYO
|30,14
|6.956.372
|% 10,00
|
|RAYSG
|56,10
|95.497.201
|% 10,00
|
|ISBTR
|321.084,00
|4.816.260
|% 10,00
|
|TARKM
|253,20
|66.648.317
|% 9,99
|
|YEOTK
|232,30
|886.752.036
|% 9,99
|
|SUMAS
|234,00
|917.280
|% -10,00
|
|GIPTA
|33,24
|1.706.093.586
|% -9,97
|
|ATAGY
|10,11
|78.891.550
|% -8,75
|
|ISBIR
|113,50
|2.614.552
|% -8,10
|
|AGYO
|7,43
|113.908.461
|% -7,24
|
|TUPRS
|155,00
|8.868.788.339
|% 4,87
|
|ISCTR
|25,10
|7.553.611.050
|% 8,47
|
|ASTOR
|141,70
|6.624.442.825
|% 0,85
|
|EREGL
|43,28
|5.479.588.094
|% 3,69
|
|EUPWR
|244,30
|5.390.917.251
|% 6,68
|
|ZOREN
|4,89
|1.598.739.305
|% 3,38
|
|ISCTR
|25,10
|7.553.611.050
|% 8,47
|
|YKBNK
|17,02
|3.619.697.874
|% 0,12
|
|KATMR
|2,26
|460.564.822
|% 9,71
|
|IHLAS
|1,14
|174.767.874
|% 6,54
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1601
|27,1661
|% 0,17
|
|Euro
|28,9599
|28,9698
|% 0,24
|
|Sterlin
|33,2590
|33,4258
|% 0,04
|
|Frank
|29,8973
|30,0774
|% 0,12
|
|Riyal
|7,2196
|7,2558
|% 0,16
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|7,08
|
|Altın Gr.
|1.683
|1.683
|8,62
|
|Cumhuriyet
|11.367
|11.539
|70,00
|
|Tam
|11.128
|11.202
|12,00
|
|Yarım
|5.581
|5.624
|6,00
|
|Çeyrek
|2.782
|2.812
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,65
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|20,65
|20,68
|0,26
|
|B. Petrol
|94,53
|94,53
|1,23
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:26GWIND
Yüzde 6.86 oranında artışla 35.22 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 255, 217 adet işlem
-
17:25SKTAS
Yüzde 4.17 oranında artışla 5.99 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 225, 104 adet işlem
-
17:24IHGZT
Yüzde 7.75 oranında artışla 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 962, 094 adet işlem
-
17:23TGSAS
Yüzde 4.43 oranında artışla 27.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 708, 882 adet işlem
-
17:22XU100
Endeks 8, 034 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 112, 624.00 milyon TL de