***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon portföyünde borçlanma araçlarına yatırım yapılmış olan Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye yönelikKobiRate tarafından Şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu KR AA+'dan yukarı yönlü revize edilerek KR AAA' ya yükseltilmiş, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu KR A-1 olarak teyit edilmiştir. Görünüm durağan olarak değerlendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196886BIST