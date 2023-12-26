***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
26.12.2023 13:59
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
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Açıklamalar
Fon portföyünde borçlanma araçlarına yatırım yapılmış olan TAT Gıda A.Ş.'ye yönelik JCR tarafından Şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu AA+ (tr) 'dan AA' (tr) şeklinde revize edilmiş, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu ise J1+ (tr) olarak teyit edilmiştir. Görünümler stabil olarak değerlendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229294
BIST
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15:517.334
En Düşük
|Değişim
|: 0,95%
|| 69,18
|Açılış
|: 7.303
|
|Önceki Kapanış
|: 7.265
|
7.203
En Yüksek
7.353
15:5129,3386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1866
|Açılış
|: 29,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2400
|
29,3820
En Düşük
29,1534
15:5132,3529
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,3296
|Açılış
|: 32,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1000
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32,5011
En Düşük
32,0232
15:511.944,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 18,54
|Açılış
|: 1.944,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.926,33
|
1.949,64
En Düşük
1.924,45
BIST En Aktif Hisseler15:51
|TARKM
|489,50
|290.004.779
|% 10,00
|
|PCILT
|31,90
|64.770.991
|% 10,00
|
|ISBTR
|548.815,00
|2.897.630
|% 9,99
|
|SMRTG
|53,80
|77.930.645
|% 9,98
|
|BEYAZ
|19,08
|40.001.566
|% 9,97
|
|QNBFB
|243,00
|4.219.938
|% -10,00
|
|MRGYO
|4,14
|79.493.065
|% -10,00
|
|SANFM
|34,74
|59.624.929
|% -10,00
|
|MAGEN
|9,01
|123.245.888
|% -9,99
|
|VANGD
|18,47
|10.866.841
|% -9,99
|
|THYAO
|229,20
|3.447.076.178
|% 1,33
|
|TUPRS
|143,80
|2.356.741.263
|% 3,45
|
|AKBNK
|37,84
|1.995.062.137
|% -0,53
|
|ISCTR
|22,28
|1.728.839.268
|% -1,50
|
|YKBNK
|20,02
|1.593.480.976
|% -0,20
|
|YKBNK
|20,02
|1.593.480.976
|% -0,20
|
|ISCTR
|22,28
|1.728.839.268
|% -1,50
|
|EKGYO
|6,84
|433.822.098
|% -1,01
|
|PETKM
|17,53
|1.039.225.796
|% 0,86
|
|AKBNK
|37,84
|1.995.062.137
|% -0,53
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,3312
|29,3386
|% 0,64
|
|Euro
|32,3196
|32,3529
|% 1,03
|
|Sterlin
|37,1104
|37,2965
|% 0,50
|
|Frank
|34,0808
|34,2861
|% 0,38
|
|Riyal
|7,7984
|7,8375
|% 0,55
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,35
|24,39
|% 0,66
|
|Platin
|974,15
|975,79
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.199,89
|1.205,69
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,35
|79,35
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.061,68
|2.061,99
|% 0,66
|