***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon portföyünde borçlanma araçlarına yatırım yapılmış olan Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş.'ye yönelikJCR tarafından Şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu A (tr) seviyesinden BBB+'a revize edilmiş, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu ise J2 olarak belirlenmiştir. Görünümler stabil olarak değerlendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246825BIST