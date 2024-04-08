***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon portföyünde borçlanma araçlarına yatırım yapılmış olan QNB Finans Yatırım A.Ş.'ye yönelik Turkrating tarafından Şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR AAA, kısa vadeli Ulusal kredi derecelendirme notu TR A1 ve görünümü durağan olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269709BIST