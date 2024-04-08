***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
08.04.2024 11:45
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon portföyünde borçlanma araçlarına yatırım yapılmış olan QNB Finans Yatırım A.Ş.'ye yönelik Turkrating tarafından Şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR AAA, kısa vadeli Ulusal kredi derecelendirme notu TR A1 ve görünümü durağan olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269709
BIST
'
14:109.718
En Düşük
|Değişim
|: 1,03%
|| 99,20
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.736
14:1032,0832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0674
|Açılış
|: 32,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,1936
En Düşük
31,8845
14:1034,9422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1897
|Açılış
|: 34,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,0239
En Düşük
34,6182
14:102.413,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 15,24
|Açılış
|: 2.413,65
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.419,23
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler14:10
|ODINE
|75,35
|415.326.147
|% 10,00
|
|ENTRA
|13,31
|16.569.313
|% 10,00
|
|BARMA
|20,02
|89.202.080
|% 10,00
|
|TETMT
|12.242,50
|30.357.810
|% 10,00
|
|ASUZU
|104,60
|305.687.401
|% 9,99
|
|FONET
|27,90
|59.720.731
|% -10,00
|
|EUKYO
|25,76
|12.256.304
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,95
|1.003.005.234
|% -9,96
|
|KERVN
|1,95
|880.538
|% -8,02
|
|ALCAR
|1.465,00
|210.511.583
|% -5,12
|
|THYAO
|309,25
|7.042.991.730
|% 0,65
|
|ISCTR
|12,93
|3.796.946.532
|% 1,33
|
|YKBNK
|30,54
|2.540.831.081
|% 1,13
|
|TUPRS
|179,90
|2.407.345.789
|% 0,11
|
|EREGL
|41,92
|2.256.494.634
|% 1,30
|
|ISCTR
|12,93
|3.796.946.532
|% 1,33
|
|ZOREN
|5,84
|765.648.957
|% 1,57
|
|VAKBN
|17,56
|2.137.182.051
|% 5,53
|
|EKGYO
|10,28
|1.137.316.275
|% 4,05
|
|PEKGY
|8,95
|1.003.005.234
|% -9,96
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0765
|32,0832
|% 0,21
|
|Euro
|34,9051
|34,9422
|% 0,55
|
|Sterlin
|40,5574
|40,7607
|% 0,57
|
|Frank
|35,4484
|35,6261
|% 0,20
|
|Riyal
|8,5619
|8,6048
|% 0,59
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,76
|27,80
|% 0,66
|
|Platin
|942,53
|943,49
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.016,04
|1.018,33
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,44
|90,44
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.339,70
|2.339,97
|% 0,66
|