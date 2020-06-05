***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
05.06.2020 20:04
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849667
BIST
18:05110.022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 484,91
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.602
En Düşük
109.546
18:056,7783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0255
|Açılış
|: 6,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7885
En Düşük
6,7351
18:057,6576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
18:05366,17
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -5,96
|Açılış
|: 366,17
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
364,49
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|3,96
|284.882
|% 10,00
|
|LUKSK
|13,53
|4.888.705
|% 10,00
|
|MAALT
|79,75
|41.852.748
|% 10,00
|
|GEREL
|4,63
|275.111.094
|% 9,98
|
|KARTN
|493,50
|38.215.893
|% 9,98
|
|YONGA
|24,38
|460.831
|% -9,97
|
|TSPOR
|4,49
|19.382.778
|% -9,84
|
|ISATR
|325.000,90
|325.001
|% -9,73
|
|SRVGY
|17,02
|8.141.840
|% -8,45
|
|EUHOL
|1,73
|11.156.964
|% -5,46
|
|GARAN
|8,29
|1.604.387.246
|% 1,84
|
|THYAO
|12,72
|934.027.270
|% 1,03
|
|TUPRS
|89,35
|600.389.212
|% 3,24
|
|ASELS
|31,88
|474.100.733
|% 0,63
|
|PETKM
|3,77
|462.163.814
|% -2,33
|
|GARAN
|8,29
|1.604.387.246
|% 1,84
|
|EKGYO
|1,64
|283.815.710
|% -1,20
|
|PETKM
|3,77
|462.163.814
|% -2,33
|
|IHLGM
|1,31
|146.233.393
|% -2,96
|
|YKBNK
|2,43
|249.084.656
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5597
|8,6026
|% 0,94
|
|Frank
|7,0097
|7,0519
|% -0,40
|
|Riyal
|1,7992
|1,8082
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.680
|-34,03
|
|Altın Gr.
|366
|366
|-6,01
|
|Cumhuriyet
|2.377
|2.413
|-34,50
|
|Tam
|2.447
|2.490
|-28,20
|
|Yarım
|1.194
|1.210
|-19,20
|
|Çeyrek
|597
|605
|-9,60
|
|Gümüş.Ons
|17,33
|17,37
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,78
|-0,07
|
|B. Petrol
|42,38
|42,38
|2,40
|