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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu

06.11.2020 12:29
GÜNCEL HABERLER



***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )

Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İzahname Tadil Metni Sehven Yatırımcı Bilgi Formunda Yayımlandığı için İptal bildirimi yüklenmiştir.
Fonumuzun Yatırımcı Bilgi Formu yayımlanmamaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886575


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler12:18
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MERKO 13,02 181.974.075 % 9,97  
YAPRK 30,90 823.632 % 9,96  
AVHOL 6,08 1.247.932 % 9,95  
RODRG 11,18 1.223.047 % 9,93  
BALAT 10,08 601.554 % 9,92  
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12:18 Alış Satış %  
Dolar 8,4864 8,4899 % 0,88  
Euro 10,0574 10,0684 % 1,04  
Sterlin 11,1128 11,1685 % 0,76  
Frank 9,3790 9,4355 % 1,21  
Riyal 2,2603 2,2716 % 1,04  
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12:18 Alış Satış %  
Altın Ons 1.945 1.945 -3,66  
Altın Gr. 530 531 2,96  
Cumhuriyet 3.511 3.564 38,00  
Tam 3.495 3.583 37,04  
Yarım 1.689 1.733 17,92  
Çeyrek 847 867 8,96  
Gümüş.Ons 25,22 25,25 -0,14  
Gümüş Gr. 6,89 6,90 0,03  
B. Petrol 40,36 40,36 -0,57  
Seans Raporu 12:18
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