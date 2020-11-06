***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )TürkçeYatırımcı Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİzahname Tadil Metni Sehven Yatırımcı Bilgi Formunda Yayımlandığı için İptal bildirimi yüklenmiştir.Fonumuzun Yatırımcı Bilgi Formu yayımlanmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886575BIST