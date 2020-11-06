***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
06.11.2020 12:29
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni Sehven Yatırımcı Bilgi Formunda Yayımlandığı için İptal bildirimi yüklenmiştir.
Fonumuzun Yatırımcı Bilgi Formu yayımlanmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886575
BIST
12:181.184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,09
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.187
En Düşük
1.178
12:188,4899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0739
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5073
En Düşük
8,4044
12:1810,0684
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1041
|Açılış
|: 10,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0721
En Düşük
9,9273
12:18531,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 4,26
|Açılış
|: 531,79
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
531,96
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler12:18
|MERKO
|13,02
|181.974.075
|% 9,97
|
|YAPRK
|30,90
|823.632
|% 9,96
|
|AVHOL
|6,08
|1.247.932
|% 9,95
|
|RODRG
|11,18
|1.223.047
|% 9,93
|
|BALAT
|10,08
|601.554
|% 9,92
|
|UZERB
|26,66
|149.376
|% -9,99
|
|EUYO
|9,40
|178.337
|% -9,96
|
|DARDL
|25,48
|1.192.566
|% -9,96
|
|EUKYO
|3,56
|461.853
|% -9,87
|
|ETYAT
|5,12
|1.427.041
|% -9,86
|
|TSKB
|2,13
|489.495.137
|% 0,47
|
|GARAN
|6,92
|463.507.535
|% -0,57
|
|KRDMD
|3,40
|451.491.337
|% 2,41
|
|ODAS
|3,52
|358.329.012
|% -1,95
|
|SISE
|6,57
|315.769.466
|% -0,90
|
|TSKB
|2,13
|489.495.137
|% 0,47
|
|KRDMD
|3,40
|451.491.337
|% 2,41
|
|ODAS
|3,52
|358.329.012
|% -1,95
|
|SKBNK
|1,86
|183.812.768
|% 2,20
|
|EKGYO
|1,78
|152.608.326
|% 0,00
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4864
|8,4899
|% 0,88
|
|Euro
|10,0574
|10,0684
|% 1,04
|
|Sterlin
|11,1128
|11,1685
|% 0,76
|
|Frank
|9,3790
|9,4355
|% 1,21
|
|Riyal
|2,2603
|2,2716
|% 1,04
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-3,66
|
|Altın Gr.
|530
|531
|2,96
|
|Cumhuriyet
|3.511
|3.564
|38,00
|
|Tam
|3.495
|3.583
|37,04
|
|Yarım
|1.689
|1.733
|17,92
|
|Çeyrek
|847
|867
|8,96
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,25
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|0,03
|
|B. Petrol
|40,36
|40,36
|-0,57
|