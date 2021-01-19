***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
19.01.2021 15:42
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903269
BIST
15:361.574
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 17,25
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.577
En Düşük
1.561
15:367,4488
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0243
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4886
En Düşük
7,4179
15:369,0371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0630
En Düşük
8,9936
15:36440,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,56
|Açılış
|: 440,36
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
439,86
BIST En Aktif Hisseler15:36
|INTEM
|60,50
|29.378.289
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|20.785.911
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|20.785.911
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|20.785.911
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|20.785.911
|% 10,00
|
|TKURU
|297,00
|1.078.110
|% -10,00
|
|EMNIS
|46,36
|1.379.101
|% -9,98
|
|CMENT
|54,50
|2.095.617
|% -9,77
|
|ARTI
|9,50
|3.364.816
|% -9,00
|
|ATSYH
|8,76
|844.584
|% -7,79
|
|SISE
|8,10
|2.449.827.064
|% 3,85
|
|EKGYO
|2,50
|1.464.672.860
|% 0,00
|
|THYAO
|13,49
|1.456.733.904
|% 1,97
|
|KRDMD
|7,20
|1.294.114.268
|% -0,96
|
|DOHOL
|3,78
|1.250.693.898
|% 5,29
|
|EKGYO
|2,50
|1.464.672.860
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,78
|1.250.693.898
|% 5,29
|
|SISE
|8,10
|2.449.827.064
|% 3,85
|
|KRDMD
|7,20
|1.294.114.268
|% -0,96
|
|PETKM
|5,19
|687.504.547
|% 0,97
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4446
|7,4488
|% -0,33
|
|Euro
|9,0298
|9,0371
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,1056
|10,1562
|% -0,26
|
|Frank
|8,3483
|8,3985
|% -0,17
|
|Riyal
|1,9786
|1,9886
|% -0,46
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|0,52
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-1,56
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|-14,00
|
|Tam
|2.907
|2.981
|-18,49
|
|Yarım
|1.405
|1.442
|-8,94
|
|Çeyrek
|705
|721
|-4,47
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,04
|
|B. Petrol
|55,37
|55,37
|0,62
|