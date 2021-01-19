***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
19.01.2021 15:42
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903271
BIST
16:251.576
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 19,67
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.578
En Düşük
1.561
16:257,4434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0297
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4886
En Düşük
7,4179
16:259,0396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0036
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0630
En Düşük
8,9936
16:25439,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,12
|Açılış
|: 439,80
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
438,61
BIST En Aktif Hisseler16:23
|BRISA
|25,96
|73.917.789
|% 10,00
|
|INTEM
|60,50
|29.484.709
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.723.997
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.723.997
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.723.997
|% 10,00
|
|TKURU
|297,00
|1.078.110
|% -10,00
|
|SILVR
|8,48
|34.838.563
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,36
|1.379.101
|% -9,98
|
|CMENT
|54,50
|2.095.617
|% -9,77
|
|ARTI
|9,50
|3.364.816
|% -9,00
|
|SISE
|8,10
|2.492.395.790
|% 3,85
|
|EKGYO
|2,50
|1.567.421.084
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,81
|1.521.169.640
|% 6,13
|
|THYAO
|13,52
|1.519.099.538
|% 2,19
|
|KRDMD
|7,22
|1.407.163.811
|% -0,69
|
|EKGYO
|2,50
|1.567.421.084
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,81
|1.521.169.640
|% 6,13
|
|SISE
|8,10
|2.492.395.790
|% 3,85
|
|KRDMD
|7,22
|1.407.163.811
|% -0,69
|
|PETKM
|5,17
|751.911.775
|% 0,58
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4397
|7,4428
|% -0,41
|
|Euro
|9,0331
|9,0378
|% 0,02
|
|Sterlin
|10,1041
|10,1548
|% -0,27
|
|Frank
|8,3504
|8,4007
|% -0,14
|
|Riyal
|1,9779
|1,9878
|% -0,50
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|1,29
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-2,51
|
|Cumhuriyet
|2.915
|2.959
|-23,00
|
|Tam
|2.902
|2.976
|-23,56
|
|Yarım
|1.403
|1.439
|-11,39
|
|Çeyrek
|704
|720
|-5,70
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,19
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,01
|
|B. Petrol
|55,42
|55,42
|0,67
|