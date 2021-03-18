***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
18.03.2021 10:50
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918960
BIST
13:341.567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,88
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.574
En Düşük
1.557
13:347,4682
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0272
|Açılış
|: 7,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,5644
En Düşük
7,4600
13:348,9308
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0594
|Açılış
|: 8,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0489
En Düşük
8,9219
13:34416,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -3,80
|Açılış
|: 416,75
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
416,23
BIST En Aktif Hisseler13:34
|CLEBI
|330,00
|212.535.488
|% 10,00
|
|GOLTS
|65,05
|49.886.536
|% 9,97
|
|VKFYO
|9,05
|37.891.825
|% 9,96
|
|LUKSK
|75,05
|9.303.052
|% 9,96
|
|ETYAT
|3,98
|9.051.328
|% 9,94
|
|CASA
|149,00
|438.867
|% -6,88
|
|VAKKO
|16,43
|26.297.392
|% -6,65
|
|SERVE
|17,05
|78.417
|% -5,28
|
|BALAT
|8,28
|254.387
|% -5,15
|
|VAKFN
|28,90
|14.963.793
|% -5,00
|
|FROTO
|219,20
|1.858.667.808
|% -4,36
|
|GARAN
|8,97
|733.915.242
|% 2,51
|
|THYAO
|14,21
|659.088.651
|% -2,34
|
|KRDMD
|7,55
|584.729.794
|% -0,79
|
|SISE
|7,82
|431.780.930
|% -1,51
|
|EKGYO
|2,19
|277.107.389
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,74
|327.253.254
|% 1,86
|
|GARAN
|8,97
|733.915.242
|% 2,51
|
|KRDMD
|7,55
|584.729.794
|% -0,79
|
|TSKB
|1,71
|125.612.736
|% 1,18
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4640
|7,4682
|% -0,36
|
|Euro
|8,9219
|8,9308
|% -0,66
|
|Sterlin
|10,4108
|10,4630
|% -0,22
|
|Frank
|8,0379
|8,0863
|% -0,65
|
|Riyal
|1,9863
|1,9962
|% -0,29
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|-11,20
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-4,06
|
|Cumhuriyet
|2.771
|2.813
|-5,00
|
|Tam
|2.755
|2.825
|-9,37
|
|Yarım
|1.332
|1.367
|-4,54
|
|Çeyrek
|668
|683
|-2,27
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,16
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,07
|
|B. Petrol
|67,69
|67,69
|-0,31
|