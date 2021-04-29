***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
29.04.2021 12:32
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932233
BIST
13:421.403
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 17,36
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.407
En Düşük
1.391
13:428,1949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0062
|Açılış
|: 8,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2146
En Düşük
8,1390
13:429,9451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0042
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0012
En Düşük
9,8754
13:42467,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,78
|Açılış
|: 467,42
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
465,42
BIST En Aktif Hisseler13:42
|KONYA
|956,00
|30.811.950
|% 10,00
|
|CMBTN
|259,60
|10.928.857
|% 10,00
|
|BRYAT
|367,10
|27.016.021
|% 9,98
|
|SAMAT
|4,35
|22.712.168
|% 9,85
|
|RYSAS
|4,27
|15.309.393
|% 9,77
|
|MMCAS
|6,76
|693.454
|% -9,99
|
|SNKRN
|30,16
|231.894
|% -9,97
|
|FRIGO
|30,20
|40.427.181
|% -9,96
|
|ATLAS
|1,83
|1.109.584
|% -9,85
|
|KERVN
|0,66
|757.979
|% -9,59
|
|GARAN
|7,24
|657.782.930
|% 1,69
|
|EREGL
|19,16
|414.529.176
|% 1,16
|
|SASA
|36,96
|325.406.863
|% 1,54
|
|PETKM
|6,57
|325.124.708
|% 0,77
|
|AKBNK
|4,91
|273.935.498
|% 1,24
|
|YKBNK
|2,11
|206.534.784
|% 0,48
|
|GARAN
|7,24
|657.782.930
|% 1,69
|
|AKBNK
|4,91
|273.935.498
|% 1,24
|
|SKBNK
|1,10
|58.554.137
|% 2,80
|
|PETKM
|6,57
|325.124.708
|% 0,77
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1890
|8,1949
|% 0,08
|
|Euro
|9,9380
|9,9451
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,3815
|11,4386
|% -0,03
|
|Frank
|8,9702
|9,0242
|% -0,01
|
|Riyal
|2,1773
|2,1882
|% 0,00
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-7,81
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-2,14
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|14,00
|
|Tam
|3.069
|3.149
|18,72
|
|Yarım
|1.484
|1.523
|9,05
|
|Çeyrek
|744
|761
|4,39
|
|Gümüş.Ons
|26,23
|26,27
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|0,01
|
|B. Petrol
|67,68
|67,68
|0,90
|