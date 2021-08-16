***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
16.08.2021 14:07
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958242
BIST
13:591.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 12,48
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.462
En Düşük
1.451
13:598,4705
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0466
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,5318
En Düşük
8,4447
13:5910,0111
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0413
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0779
En Düşük
9,9609
13:59483,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -4,17
|Açılış
|: 483,35
|
|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
482,11
BIST En Aktif Hisseler13:57
|IZFAS
|6,82
|4.478.987
|% 10,00
|
|KSTUR
|226,60
|465.207
|% 10,00
|
|VKING
|8,36
|1.805.668
|% 10,00
|
|UFUK
|18,63
|421.616
|% 9,98
|
|COSMO
|10,81
|516.104
|% 9,97
|
|KGYO
|7,05
|16.086.311
|% -9,03
|
|DOBUR
|19,30
|1.628.638
|% -8,01
|
|DAGI
|3,93
|72.858.570
|% -7,53
|
|MARKA
|4,85
|3.099.204
|% -6,73
|
|EDIP
|3,60
|10.257.852
|% -4,00
|
|GARAN
|9,46
|1.048.819.972
|% 2,05
|
|THYAO
|12,61
|554.450.486
|% 1,53
|
|AKBNK
|5,68
|494.825.081
|% 3,65
|
|YKBNK
|2,57
|454.270.405
|% 3,21
|
|ISCTR
|5,57
|342.493.387
|% 2,96
|
|YKBNK
|2,57
|454.270.405
|% 3,21
|
|GARAN
|9,46
|1.048.819.972
|% 2,05
|
|ODAS
|1,38
|132.730.918
|% 2,22
|
|ISCTR
|5,57
|342.493.387
|% 2,96
|
|THYAO
|12,61
|554.450.486
|% 1,53
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4648
|8,4715
|% -0,54
|
|Euro
|9,9820
|9,9861
|% -0,66
|
|Sterlin
|11,7052
|11,7639
|% -0,59
|
|Frank
|9,2299
|9,2855
|% -0,37
|
|Riyal
|2,2512
|2,2624
|% -0,58
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-5,11
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-4,11
|
|Cumhuriyet
|3.210
|3.259
|-26,00
|
|Tam
|3.194
|3.275
|-26,28
|
|Yarım
|1.544
|1.584
|-12,71
|
|Çeyrek
|774
|792
|-6,35
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,55
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,09
|
|B. Petrol
|69,73
|69,73
|-0,86
|